Kino-Highlights der Woche – Diese Stimme hat einen eigenen Film bekommen «I Wanna Dance with Somebody» schildert das Leben von Whitney Houston. Ebenfalls neu im Kino: Kinderräuber in Südkorea und Atomversuche im Pazifik. Gregor Schenker Matthias Lerf Pascal Blum

Whitney Houston (Naomi Ackie) singt die US-Nationalhymne an der Superbowl 1991. Szene aus «I Wanna Dance with Somebody». Foto: Sony Pictures/Emily Aragones

I Wanna Dance with Somebody

Biopic von Kasi Lemmons, USA 2022, 144 Min.

Schriftsteller Anthony McCarten schrieb bereits das Drehbuch zu «Bohemian Rhapsody». Nach Freddie Mercury hat er sich nun einer anderen grossen Stimme gewidmet: Whitney Houston. «I Wanna Dance with Somebody» schildert deren Karriere: Wir sehen Houston (Naomi Ackie) als junge Frau im Kirchenchor, wie sie entdeckt wird, ihre Erfolge. Eine überraschend zentrale Rolle nimmt ihr Musikproduzent Clive Davis (Stanley Tucci) ein. Was wohl daran liegt, dass Davis den Film mitproduzierte.

Und dann die Schattenseiten: wie Houston die Liebesbeziehung zu ihrer Freundin Robyn Crawford verbergen muss, die Untreue ihres Mannes Bobby Brown, der Absturz in die Drogen.

Originell ist das alles nicht, aber immerhin näher an der Wirklichkeit als bei Mercury. Die Handlung dient in erster Linie als Gerüst für die Songs, und die sind tatsächlich fantastisch. Alles steuert auf Houstons Medley über die Liebe zu, das sie 1994 an den American Music Awards sang. Es wird im Finale in ganzer Länge nachgestellt.

Unfreiwillig komisch ist dafür die Szene, in der Houston an der Superbowl von 1991 die US-Nationalhymne singt. Während sie die hohen Töne trifft, fliegen Militärjets übers Stadion und hinterlassen farbige Rauchschwaden. Eine groteske Zurschaustellung von Patriotismus, die der Film allerdings völlig ernst nimmt.

Zu hören ist übrigens Houstons eigene Singstimme, Hauptdarstellerin Naomi Ackie bewegt die Lippen zu den Originalaufnahmen. Das macht sie ähnlich eindrücklich wie Rami Malek als Freddie Mercury. (ggs)

Broker

Drama von Hirokazu Kore-eda, J 2022, 129 Min.

Ab und zu arbeitet der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda im Ausland, in einer ihm fremden Sprache: 2019 drehte er in Paris «La vérité» mit Catherine Deneuve. Jetzt «Broker» in Südkorea und ebenfalls mit einer Schauspielikone: Song Kang-ho, der koreanische Filme wie den Oscargewinner «Parasite» prägte.

Die Geschichte, die Kore-eda erzählt, ist aber nahe bei seinen japanischen Filmen wie «Shoplifters». Es geht um eine zusammengewürfelte Familie am Rande der Gesellschaft. Konkret um zwei Männer, die Kinder aus einer Babyklappe stehlen, aber dann nicht den Mut aufbringen, das angestrebte Geschäft mit illegalen Adoptionen zu machen.

Ein schweres Thema – aber ein oft fast fröhlicher Film. Wie er denn merke, dass die Dialoge sässen, wenn er die Sprache nicht spreche, wurde Kore-eda einmal gefragt. Er lausche dem Tonfall und höre es sofort, antwortete er. In «Broker» ist ihm das besonders gut gelungen. (ml)

Pacifiction

Drama von Albert Serra, F 2022, 165 Min.

Das ist der Film, der dieses Jahr viele französische Bestenlisten anführt: «Pacifiction» des katalanischen Regisseurs Albert Serra ist tatsächlich sehr französisch, sehr cinephil und dauert fast so lange wie «Avatar: The Way of Water» mit seinen drei Stunden.

Der Film spielt auf Tahiti, im Mittelpunkt steht der von Benoît Magimel wunderbar verkörperte Hochkommissar aus Paris. Ihm folgen wir, beobachten ihn bei offiziellen und inoffiziellen Verhandlungen, die rund um die Uhr stattfinden, gern auch in dubiosen Nachtclubs. Die Bedrohung – es geht um die Wiederaufnahme der Atomversuche durch Frankreich – ist kaum greifbar, die Gespräche sind fast beiläufig, und über alles legt sich die einschläfernde Melancholie der Tropen. Wer so etwas mag, bleibt aber hellwach. (ml)

Bardo

Komödie von Alejandro González Iñárritu, Mexiko 2022, 156 Min.

Ein Mann will abheben, mitten in der Wüste, damit beginnt der neue Film von Alejandro González Iñárritu, der für seine Filme (u. a. «The Revenant») schon mehrfach einen Oscar erhalten hat. Hier geht es um die Leiden eines Mexikaners in Mexiko, eines Journalisten, der in den USA lebt und arbeitet und bei seiner Rückkehr nach Mexiko mit der Vergangenheit und der Zukunft konfrontiert wird, der eigenen und der seines Landes. Ein Film von surrealem Pathos und bombastischer Passion, er sprengt alle erzählerischen Grenzen – die zwischen Wahrheit und Erfindung, Historie und Imagination. (SZ)

Netflix

Eo

Drama von Jerzy Skolimowski, PL/I 2022, 86 Min.

Für den polnischen Regisseur Jerzy Skolimowski ist «Au hasard Balthazar» von Robert Bresson der einzige Film, der ihn zu Tränen rührt. Also hat er sich an eine Hommage gewagt, in der ein Esel weiterhin die Hauptfigur ist und die europäischen Orte von heute durch seine traurigen Augen betrachtet. Die Bilder sind gross – und manchmal so entfesselt wie im Experimentalfilm. (blu)

Riffraff

Drifting Clouds

Tragikomödie von Aki Kaurismäki, FIN 1996, 96 Min.

Seit 25 Jahren gibts das Weihnachts-Open-Air des Xenix schon. Draussen unter freiem Himmel läuft ein Film, gegen die Kälte helfen Wolldecken, Glühwein und Chili. «Drifting Clouds» dreht sich um ein Ehepaar in Helsinki. Sie ist Oberkellnerin, er Tramfahrer. Beide verlieren ihre Stelle. Bei der Suche nach neuen Jobs haben sie nichts als Pech – bis die Frau die Möglichkeit erhält, ein Restaurant zu eröffnen. (ggs)

Sa 24.12., 18 Uhr, Xenix

Die Marilyn-Monroe-Story

Sechzig Jahren nach ihrem Tod ist Marilyn Monroe noch immer eine Hollywoodlegende. Filmexperte Andreas Furler geht in seinem Vortrag ihrem Leben und Werk nach, nimmt Filmausschnitte und Fotomaterial zu Hilfe und versucht, mit Klischees und Missverständnissen aufzuräumen. Im Anschluss, um 20.20 Uhr, läuft der Monroe-Klassiker «Some Like It Hot». (ggs)

Fr 30.12., 18.30 Uhr, Riffraff

Fehler gefunden?Jetzt melden.