Israel testet neue Technologie – Diese Strassen laden Elektrobusse auf Tel Aviv will die E-Mobilität fördern und die Treibhausgasemissionen senken. Während einer zweimonatigen Pilotphase experimentiert die Stadt mit elektrifizierten Strassen.

Strassen der Zukunft? Die neue Technologie wird mittels speziell ausgestatteter Elektrobusse auf einer Strecke von zwei Kilometern getestet. Foto: Tel Aviv-Yafo Municipality

Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr Elektroauto nie mehr aufladen, denn es lädt sich, während Sie fahren. Die nötige Energie für Ihr Fahrzeug käme direkt von unten – unterhalb der Strasse, auf welcher Sie verkehren. Was ziemlich futuristisch klingt, wird in Tel Aviv seit kurzem getestet und soll die Zukunft des öffentlichen Verkehrs einleuten.

Laut dem Hersteller der Technologie, dem israelischen Start-up Electreon, ist es das erste Mal überhaupt, dass solche elektrischen Strassen im grösseren Massstab mit Bussen getestet werden. Die Idee ist relativ neu, wird allerdings auch von anderen Herstellern verfolgt. Die Funktionsweise ist jedoch immer die gleiche: Energie fliesst über Induktionsspulen in den Strassen auf einen Empfänger am Boden des Fahrzeuges, welcher diese wiederum an den Motor und die Batterie weiterleitet. Verbunden sind die Spulen mit dem normalen Stromnetz.

Vorerst soll auf einer Strecke von zwei Kilometern 600 Meter Strasse elektrifiziert werden, heisst es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung von Tel Aviv. Während der nächsten zwei Monate verkehren speziell ausgestattete Elektrobusse darauf. Danach sollen auch Passagiere auf dieser Strecke befördert und die Infrastruktur weiter ausgebaut werden. «Wenn der Test erfolgreich ist, werden wir in Zusammenhang mit dem Verkehrsministerium die Ausweitung auf zusätzliche Orte überprüfen», wird der Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, in der Mitteilung zitiert.

Über Induktionsspulen unterhalb des Asphalts sollen die E-Fahrzeuge ihre Energie gewinnen: Eine Strasse in Tel Aviv wurde bereits damit ausgerüstet. Foto: Tel Aviv-Yafo Municipality

Mit der Einführung der neuen Strasseninfrastruktur möchte die Stadt nach eigenen Angaben die Treibhausgasemissionen reduzieren und den elektrischen Verkehr fördern. Finanziert wird das Projekt durch die Regierung sowie private Geldgeber, wie eine Electreon-Sprecherin auf Anfrage des US-Nachrichtensenders CNN mitteilte. Über die Höhe der Kosten ist nichts bekannt.

Das Unternehmen testet die Technologie bereits auf der schwedischen Insel Gotland. Dort wird nebst einem Elektrobus auch ein elektrischer Schwerlastwagen betrieben. Im Dezember dieses Jahres soll zudem ein weiteres Projekt in Karlsruhe starten.

