Versteckte Kunst in der Stadt – Diese Street-Art-Figuren begleiten uns im Alltag Zürich ist voll von kleinen Kunstwerken an Wänden und Mauern, an denen man vorbeiläuft, ohne sie zu bemerken. Hier sind vier Beispiele. Hanna Fröhlich Moira Jurt

Das Schablonen-Kätzchen ziert eine Wand an der Geroldstrasse. Foto: Moira Jurt

Der Sommer kommt, und wir verbringen unsere Zeit wieder draussen auf Plätzen. So werden wir wohl so einige Orte in der Stadt entdecken oder wiederentdecken, die wir in den Wintermonaten vergessen haben. Auch schärft sich der Blick wieder für Kleinigkeiten wie zum Beispiel kleine Kunstwerke an Hauswänden und Mauern. Vier Beispiele.

Josefstrasse