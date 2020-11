Zürcher Lehrer fallen aus – Diese Studenten vermitteln über Nacht Aushilfen Derzeit müssen wegen Corona viele Schulen rasch Lehrpersonen ersetzen. Der Kanton setzt dafür auf die Hilfe der PH-Studenten Brian Lassner und Mentor Demolli. Ev Manz

Ruhig sitzen ist für Brian Lassner und Mentor Demolli vorbei. Auf einer Plattform vermitteln die PH-Studenten Stellvertretungen und werden mit Anfragen wegen Corona-Ausfällen überrannt. Foto: Sabina Bobst

«Nun ist Covid-19 auch in der Schule Ihres Kindes angekommen. Mitarbeitende haben sich mit dem Virus angesteckt.» Täglich erhalten Eltern derzeit Briefe mit solchem oder ähnlichem Inhalt. Die Folge: Die betroffenen Lehrpersonen fallen ab dem nächsten Tag mindestens für die Dauer der zehntägigen Quarantäne aus. Das fordert Schulleitungen heraus. Sie müssen über Nacht eine Vikarin oder einen Vikar organisieren. An sich schon keine einfache Aufgabe, in Zeiten von Corona könnte sie noch schwieriger sein – wären da nicht neue Plattformen wie jene von Brian Lassner und Mentor Demolli.