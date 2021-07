Die schönsten Pizzaschachteln Zürichs – Diese Verpackungen sind kleine Kunstwerke Pizzaschachteln sind Visitenkarten von Restaurants. Diese vier Trouvaillen stechen besonders heraus. Claudia Schmid

Die Retro-Schachtel

Vom Inhaber des Pizzaladens selbst gestaltet: Schachtel von Pizza Nation. Foto: Moira Jurt

Der kleine Take-away Pizza Nation in der Altstadt liefert seine Pizzas in einer sehr hübschen Schachtel mit liebevollen Kritzelmotiven und Nineties-Schrift aus (oder Eighties? Jedenfalls retro). Gestaltet wurde sie von Pizza-Nation-Inhaber Fabrizio. Die Schachtel macht klar: Da steckt jemand sehr viel Herzblut in sein Unternehmen. Auf der Website von Pizza Nation lassen sich auch T-Shirts und Pullover mit verschiedenen Pizzamotiven bestellen. Sie sind regelmässig ausverkauft.

Die Heilige