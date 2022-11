Interview über Cancel-Culture – «Diese Warnungen haben etwas Obsessives» Der deutsche Literaturwissenschaftler Adrian Daub behauptet in seinem neuen Buch: Wer vor Cancel-Culture warnt, schürt moralische Panik. Besonders heftig kritisiert er eine Schweizer Zeitung. Sandro Benini

Herr Daub, Sie behaupten in Ihrem Buch, die Welt sei von einer Panik erfasst – der Panik vor der Cancel-Culture. Wie kommen Sie darauf? Ich spreche von einer moralischen Panik. Das ist ein Fachbegriff aus der Soziologie, der in den 70er-Jahren in Grossbritannien entwickelt wurde. Er bezeichnet eine Form der Aufmerksamkeitsökonomie, bei der irgendwelche Meinungsführer behaupten, bestimmte Vorfälle seien äusserst wichtig für die Gesamtgesellschaft. Und dies, obwohl es objektiv betrachtet gar nicht so viele Fälle sind oder sie sich nur in marginalen Communitys ereignet haben. Oder obwohl sie schon lange zurückliegen.

Zum Beispiel? Kindesentführungen sind schrecklich und kommen leider vor, aber sie sind zumindest in Europa und den USA selten. Nun gab es in den USA Phasen, in denen trotz der wenigen Fälle sehr intensiv davor gewarnt und über fast nichts anderes gesprochen und geschrieben wurde. Eine moralische Panik entsteht, wenn Medien, Politik und Wissenschaft ein Randphänomen zu einem zentralen politischen oder gesellschaftlichen Phänomen erklären.

Was genau werfen Sie den Warnern vor der Cancel-Culture sonst noch vor? Dass sie einen spezifisch linken, identitätspolitischen, queeren Exzess diagnostizieren und darauf ihrerseits mit rhetorischen Exzessen reagieren.

Die Leugner des menschengemachten Klimawandels reden auch von Panik, und die Corona-Schwurbler erst recht. Der Begriff ist vorbelastet. Eine berechtigte Warnung als Panik abzutun, ist eine Denkschablone. Mein Buch bietet ja auch eine Art Denkschablone an. Es plädiert dafür, sich abzuregen, und sagt, dass ich die Aufregung über Cancel-Culture für nicht besonders gerechtfertigt halte. Ich stehe zum soziologischen Begriff moralische Panik. In vielen Medien haben die Häufigkeit und die Intensität, mit denen vor der Cancel-Culture gewarnt wird, etwas Obsessives und leicht Neurotisches. Dadurch lenkt man auch von Themen ab, über die man sich lieber nicht unterhalten möchte.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Etwa, wie vergleichsweise monokulturelle Redaktionen mit einer sich demographisch stark wandelnden Öffentlichkeit umgehen. Oder in welchem Ausmass feuilletonistische Stammthemen eine Art Identitätspolitik für die weisse Mehrheit darstellen, und welche Konsequenzen sich daraus ergeben müssten. Das sind schmerzhafte Fragen ohne eindeutig richtige oder falsche Antworten. Ich habe aber den Eindruck, man kann Texten manchmal fast dabei zuschauen, wie sie sie partout nicht zu stellen versuchen.

Der Titel Ihres Buches lautet «Cancel Culture Transfer». Warum «Transfer»? Es geht in meinem Buch darum, wie die Warnungen vor einer angeblichen Cancel-Culture in den USA entstanden sind und wieso sie für so viele Journalistinnen und Journalisten eine unglaubliche Anziehungskraft entwickelt haben. Besonders das deutsch- und das französischsprachige Europa hat sich sehr für diese Debatte interessiert, wobei immer mitschwang, dass es eigentlich eine amerikanische Debatte ist. Man erfährt sie offensichtlich als kulturellen Transfer und befürchtet, das ganze Übel komme jetzt auch in die Schweiz, nach Deutschland, nach Österreich, nach Frankreich.

Es gibt mittlerweile unzählige Berichte über Fälle von Cancel-Culture, die auch von seriösen und politisch unverdächtigen Autorinnen und Autoren zusammengetragen wurden. Etwa in einem kürzlich erschienenen Buch des «Spiegel»-Korrespondenten René Pfister. Ich kenne Herrn Pfister und habe ihm gerade diese Woche ein Interview gegeben, ja.

Eben. Er zählt viele Fälle auf, hat persönlich mit Opfern der Cancel-Culture gesprochen, lässt Hochschuldozenten und andere Leute zu Wort kommen, die auf sozialen Medien fertiggemacht wurden oder die wegen einer Lappalie ihren Job verloren haben. Sie tun das alles als Eifersüchteleien, Campus-Intrigen und regionale Einzelfälle ab. Damit machen Sie es sich sehr einfach. Zunächst einmal halte ich Pfister nicht für unseriös. Aber Argumentationen wie seine funktionieren nur, wenn die relativ wenigen geschilderten Fälle die Spitze eines Eisbergs sind. Das Problem daran ist: In den USA existiert seit 40 Jahren eine politisch rechtsgerichtete Infrastruktur, bestehend aus sehr gut dotierten Stiftungen, Thinktanks und Publikationen, die tatsächliche oder angebliche Fälle von Cancel-Culture sammelt und zur Spitze eines Eisbergs erklärt. Bloss hat sich der Eisberg nie wirklich gezeigt. Die Warnungen vor der Cancel-Culture implizieren die Existenz einer Dunkelziffer, ohne dass dies die Warner beweisen, geschweige denn konkret quantifizieren können. Die rechtskonservativen Organisationen sind erpicht darauf, die Zahl der Cancel-Culture-Fälle so hoch wie möglich erscheinen zu lassen, weil es ihnen darum geht, die angeblich linkslastigen Universitäten zu diffamieren.

In einem Buch über Cancel-Culture wird eine Philosophiestudentin mit dem Satz zitiert: «Ich kenne Professoren, die bestimmte Themen in ihren Veranstaltungen nicht einmal mit der Kneifzange anfassen.» Glauben Sie ernsthaft, die Studentin erzählt aus verwerflichen Motiven irgendwelchen Unsinn? Nein, das sage ich nicht. Was ich sage, ist, dass man sich jeden Fall genau anschauen sollte und dass dies von den Verbreitern der Cancel-Culture-Panik oft nicht getan wird. Wurde dazu aufgerufen, dass jemand den Job verlieren soll oder hat jemand tatsächlich den Job verloren und warum genau? Sind auch die angeblichen Täterinnen oder Täter zu Wort gekommen, konnten sie ihre Position begründen? Das ist häufig nicht der Fall. Die erwähnten Organisationen legen Listen mit Fällen an, auf denen ohne Zweifel auch Leute erwähnt werden, denen Unrecht geschehen ist. Und ja, es gibt Studentinnen und Studenten, die sich ihres Verhaltens schämen sollten.

Warum sprechen Sie dann von Panik? Weil die wirklich belastbaren Daten, die in über dreissig Jahren zusammengekommen sind, nun mal sehr überschaubar bleiben. Und auf keinen Fall rechtfertigen sie die ganze mediale Aufregung, die gegenwärtig um Cancel-Culture betrieben wird.

«Die Warner haben immer nur Geschichten erzählt.» Adrian Daub

Wenn es um Übergriffe von Polizisten auf Dunkelhäutige geht, kommt garantiert irgendein Rechter und sagt: Bedauerlicher Einzelfall, aber man darf das nicht generalisieren. Sie argumentieren ähnlich. Dann schauen wir doch mal die Zahl der Fälle von Afroamerikanern an, die von der Polizei erschossen wurden. Sie lag 2020 bei etwa 250. Die Zahl der Gecancelten auf den Listen, die ich erwähnt habe, liegt in dem Jahr bei etwa 30 bis 40, je nachdem, wo man nachschaut – und da wird nicht zwischen einem Rüffel, öffentlicher Kritik, Forderungen nach Rausschmiss und einem Rausschmiss unterschieden. Und es gibt einen zweiten Unterschied.

Welchen denn? Es gibt seit mindestens einem halben Jahrhundert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass es kein Einzelfall ist, wenn eine Afroamerikanerin oder ein Afroamerikaner von einem Polizisten erschossen wird. Hingegen hatten die Warner vor Political Correctness 40 Jahre Zeit, zu beweisen, dass ein ausgeladener Redner kein Einzelfall ist, sondern ein Symptom für das grosse Ganze. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben stattdessen immer nur Geschichten erzählt.

Dass etwas schon einmal behauptet wurde, bedeutet nicht, dass es früher falsch war oder heute falsch ist. Man hat seinerzeit gewarnt, Silvio Berlusconi oder Jörg Haider seien eine Gefährdung der Demokratie von rechts. Irrt sich deshalb jemand, der heute von Donald Trump dasselbe behauptet? Nein. Aber ein wichtiger Unterschied und ein entscheidender Aspekt bei einer moralischen Panik ist die Warnung vor dem, was angeblich noch kommt. Ein eher randständiges Phänomen wird auch deshalb aufgepumpt, weil es angeblich ein Vorbote ist. Wenn das dann nie eintritt, haben die Theorien offensichtlich ein Problem. Wie oft wurde verkündet, in fünf Jahren dürfe man dieses oder jenes nicht mehr sagen, in fünf Jahren werde diese Autorin oder jener Autor aus den Lehrplänen verschwinden? So war es aber nicht, und ich garantiere Ihnen, dass es auch in fünf oder zehn Jahren nicht passieren wird. Wir können uns ja dann gern noch mal zusammensetzen.

«Ich spendiere Ihnen mehrere Biere, wenn ich falschliege.» Adrian Daub

Vorausgesetzt, wir werden in diesen zehn Jahren nicht gecancelt, weil wir etwas Ungebührliches gesagt haben. Ich spendiere Ihnen mehrere Biere, wenn ich auch nur in einem Punkt falschliege. Ich kenne die amerikanische Universität. Das ist eine sehr behäbige Institution, an der weisse Menschen immer noch unglaublich viel Macht haben.

Sie unterrichten in Stanford, also an einer dieser Westküstenuniversitäten, an denen angeblich die linke Meinungspolizei umgeht. Hand aufs Herz – können Sie wirklich sagen: Das stimmt alles nicht? Es gibt Momente, in denen ich mir überlege, was ich sage, und in denen ich mir genau überlege, was ich unterrichte. Aber das macht man immer, und es ist für mich vor allem eine Frage der Höflichkeit. Dennoch habe ich einmal einem Kurs mit 300 Studierenden einen Text von Joseph Goebbels vorgelegt und es ist absolut nichts passiert. Ich weiss, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die Probleme bekommen haben, aber diese Probleme waren oft sehr uneindeutiger Natur. Ich kann das Gerede über die Cancel-Culture nicht ausstehen, weil es immer behauptet: Die Probleme kommen ausschliesslich von links, von den Woken, von den Jungen.

Woher kommen sie dann? Meine Universität hat auch schon Ärger mit konservativen Geldgebern gehabt, die sich nicht darüber freuen, was bestimmte Kollegen machen. Fundamentalistisch christliche Studenten haben sich mal beim Dekanat über mich beklagt, ich musste mich verantworten. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die zur Zielscheibe von rechten Stimmungsmachern werden, etwa bei Fox News. Und ja, es gibt ganz klar Fälle, die so aussehen, wie Sie sich ein Cancel-Ereignis vorstellen. Nur, soweit ich es beobachte, nehmen solche Fälle nicht zu und nicht ab. Sie sind eine Konstante auf einem Campus, der von einer riesigen Bandbreite von Milieus frequentiert wird. Der Campus ist ein quirliger, ein nerviger und bizarrer Ort, aber kein Milieu und kein politisches Lager hat ein Monopol auf Nervigkeit.

Was unbestritten ist: Es gibt innerhalb und ausserhalb des Campus Leute, die die Cancel-Culture ganz anders wahrnehmen als Sie. Haben diese Leute eine Wahrnehmungsstörung? Oder verfolgen sie eine bestimmte politische Absicht? Es gibt eine kleine Anzahl Leute, die mit den ständigen Warnungen vor der Cancel-Culture politische Propaganda betreiben. Denken Sie an Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Die meisten anderen haben auf die Frage, wie sie mit gesellschaftlichem Wandel umgehen sollen, nun mal diese Antwort gefunden.

Das müssen Sie näher erklären. Als Hochschuldozent oder Hochschuldozentin ist die Entfremdungserfahrung von den eigenen Studierenden äusserst real. Sie sind immer gleich alt, ich werde immer älter. Das hat etwas Melancholisches, und ich muss zugeben: Es ist äusserst verlockend, zu glauben, dass es die Jungen falsch und ich es richtig mache. Hinzu kommt: Man muss sich mittlerweile tatsächlich mehr Gedanken darüber machen, was man wem sagt und wie man es sagt. Denn es sitzen ja plötzlich Menschen mit im Raum, die vor zwanzig, dreissig Jahren noch nicht Teil der Unterhaltung gewesen wären. Es ist verständlich, dass diese Art mentale Arbeit Stress verursacht. Bei den Neokonservativen ist auch häufig eine Enttäuschung über die Jugend mit dabei, in die sie so viel Hoffnung gesetzt hatten und die jetzt teilweise ganz andere Werte vertritt. Und es gibt noch etwas.

«Wenn Professoren über ihre Studis schimpfen, werden sie nochmals relevant.» Adrian Daub

Bitte. Wenn ich als Professor einer deutschen oder einer Schweizer Zeitung einen Artikel darüber anbieten würde, wie brutal und doktrinär trans Studenten auftreten – dann bekäme ich sofort eine Seite. Würde ich hingegen schreiben, dass trans Studentinnen eigentlich alles richtig machen oder irgendeine faszinierende Frage aufwerfen, gäbe es keine Zeile. Wir Hochschuldozenten sind letztlich für eine breitere Öffentlichkeit irrelevant, aber wenn wir über unsere Studis schimpfen, dann werden wir noch mal relevant. Da wird auch ein Narzissmus bedient.

Der Datenanalyst David Shor wurde nach einem Shitstorm entlassen, weil er auf Twitter die absolut richtige Bemerkung gemacht hat, gewalttätige antirassistische Demonstrationen könnten von Trump propagandistisch ausgeschlachtet werden. Warum wehren Sie sich mit Händen und Füssen dagegen, solche skandalösen Vorkommnisse als Symptome für ein grundsätzliches demokratiepolitisches Problem zu erkennen? Ich sehe den Fall David Shor durchaus als Symptom für ein grundlegendes Problem – nämlich dafür, dass Arbeitgeber in den USA Arbeitsverträge ohne nachvollziehbaren Grund von heute auf morgen kündigen können. Und genau das ist eine dieser Fragen, die keiner der Cancel-Culture-Kritiker wirklich stellen möchte. Stattdessen wird die Erregung in den sozialen Medien zum Thema gemacht.

In Umfragen sagt die Mehrheit der Studierenden und Lehrenden an US-Universitäten, sie hätten Angst, ihre Meinung zu sagen. Dasselbe Resultat liefern Erhebungen in Deutschland und den USA, welche die gesamte Bevölkerung abbilden. Ich halte diese Umfragen nur für bedingt aussagekräftig.

Warum? Weil gewisse Medien den Menschen seit 40 Jahren suggerieren, sie seien Opfer einer Selbstzensur. Ausserdem wird in solchen Erhebungen meist nicht gefragt, welche Konsequenzen denn die Menschen genau befürchten. Sich in seiner Meinungsfreiheit beeinträchtigt zu sehen, kann sehr vieles bedeuten.

Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich mit Widerrede rechne. Es gibt aber kein Recht darauf, vor legitimer Widerrede verschont zu bleiben. Und auch hier wieder: Dass es in konservativen US-Bundesstaaten wie Florida mittlerweile Gesetze gibt, die es verbieten, an Schulen und Universitäten über LGBTQ oder die Critical Race Theory zu sprechen – das wird, gerade in Europa, viel seltener als Skandal dargestellt. Eine 19-jährige Studentin aus Ohio, die sich über einen weissen Professor empört, soll mächtiger sein als der Gouverneur von Florida? Da habe ich meine Probleme damit.

Dass die liberale Demokratie von rechts stärker und auf strukturellere Weise angegriffen wird als von links, würde ich nicht einmal bestreiten. Das macht aber die linken Angriffe um keinen Deut besser. Hätte jemand so um das Jahr 2018 gesagt: Cancel-Culture ist ein Phänomen, das es in allen politischen Lagern gibt, dessen wir uns alle manchmal schuldig machen und an dem wir uns aus Besonnenheit und Fairness nicht beteiligen sollten – dann wäre ich damit absolut einverstanden gewesen und hätte mein Buch nicht geschrieben. Aber wenn man sich den Diskurs ansieht, ist es klar, dass er eigentlich etwas Gegensätzliches behauptet.

«Ich glaube, die NZZ hat ein Abkommen mit einer gewissen Leserschaft.» Adrian Daub

Inwiefern? Es wird so getan, als gäbe es dieses Phänomen besonders bei den Linken, bei den Verfechtern der Identitätspolitik, bei den Woken. Und als sei es nur dort besonderer Aufmerksamkeit würdig. Cancel-Culture wird nicht von einer bestimmten Gruppe von Menschen betrieben, sondern es ist eine bestimmte Form der Nutzung sozialer Netzwerke.

Sie gehören erfreulicherweise zu den deutschen Autoren, die auch Schweizer Publikationen lesen. Ich glaube, keine andere Zeitung wird in Ihrem Buch häufiger zitiert als die NZZ. Ist die «Neue Zürcher Zeitung» aus Ihrer Sicht das Zentralorgan der Cancel-Culture-Paniker? Die «Welt» und die NZZ machen sich da Konkurrenz. Ich glaube, dahinter steckt ein Abkommen mit einer gewissen Leserschaft. Es gibt offensichtlich Leserinnen und Leser, die sich diese Texte jedes Mal gern zu Gemüte führen. Ich habe den Verdacht, das hat mit einer gewissen Lust am Grusel zu tun – es bedroht einen nicht, aber fürchten darf man sich trotzdem. Danach kann man sich sagen: Ich habe mich informiert, und mein Weltbild hat nicht im Mindesten gewackelt. Bei jenen, die solche Texte schreiben, habe ich einen etwas fieseren Verdacht.

Nämlich? Die Texte sind einfach sehr schnell und sehr leicht geschrieben. Vor Cancel-Culture zu warnen, das geht immer.

