Schweizer Secondhand Day – Diese Zürcher Instashops verkaufen Mode aus zweiter Hand Vintage-Kleidung ist schon länger salonfähig. Diese auf Instagram sorgfältig zu präsentieren, kann ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein. Hanna Fröhlich

Der Instashop K4 Vintage inszeniert sein Angebot gekonnt. Foto: PD

War Secondhand früher noch etwas, womit man höchstens mal auf einem Städtetrip in Paris oder London beim Besuch von ein paar obligatorischen Shops in Verbindung kam und was in Zürich eher ein Nischendasein geführt hat, so ist sie inzwischen zu einem festen Bestandteil der Modeindustrie geworden. Sogar Fast-Fashion-Riese Zalando ist mittlerweile mit einer Secondhand-Kollektion auf den Nachhaltigkeitszug aufgesprungen. Mode aus zweiter Hand zu kaufen, trifft den Zeitgeist: Alle können etwas im Kleinen verändern. Nachhaltigkeit fühlt sich gut an. Aber nicht nur das: Da Modetrends sich immer wiederholen, findet man im Brockenhaus oft Schmuckstücke.