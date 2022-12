Geöffnet über die Feiertage – Diese Zürcher Restaurants kennen keine Weihnachtsferien Nie ist die Stadt ausgestorbener als über die Feiertage, weil alle das «Brüggli» machen. Doch es gibt Gastrobetriebe, die ihre Gäste fast durchgehend bewirten. Die besten Tipps. Claudia Schmid

Ein glamouröser Ort für die letzten und ersten Tage des Jahres. Die Brasserie Baur’s. Foto: Urs Jaudas

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist ausser Haus kulinarisch nicht viel los: Viele Restaurants sind durchgehend bis ins neue Jahr geschlossen. Es sei dem Personal gegönnt.



Doch all jene Leute, die nicht in die Berge fahren, keine Ferien oder keine Familie haben, und jene, denen nach dem dritten Familienessen die Decke auf den Kopf fällt, dürften irgendwann Lust auf einen Restaurantbesuch bekommen. In diesen Tagen, wo alles stillzustehen scheint, kann es sehr wohltuend sein, ein paar Stunden in einem Gastrobetrieb zu verbringen, in dem courant normal herrscht. Die hier vorgestellten Lokale, in denen sich das alte Jahr würdig ausklingen oder das neue begrüssen lässt, sind fast durchgehend offen. Eine Reservation wird überall empfohlen.

Während der Feiertage ist die stilvolle Brasserie Baur’s ein würdiger Ort, um sich mit Freunden auf ein Glas Champagner, einen Cocktail oder einen Teller Zürcher Geschnetzeltes zu treffen. Die Brasserie, dem Baur au Lac zugehörig, ist eines von vielen Hotel-Restaurants, die zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet sind. Wie das Studio Bellerive im Hotel Ameron.

Der Klassiker schlechthin, weil glamourös, ist die Kronenhalle. Abgesehen vom 24.12. ist die 1924 gegründete Institution jeden Tag geöffnet – vielleicht eine Gelegenheit, den Ort endlich einmal aufzusuchen und sich durch die französisch inspirierte Karte zu essen. Ein Chateaubriand mit Rösti muss sein, dann ein Mousse au Chocolat.

Abgesehen vom 24. Dezember immer offen: Die Kronenhalle. Foto: PD

Ein empfehlenswertes Dessert mit Schokolade – einen Schoggikuchen – gibt es auch im Restaurant Bürgli. Die Institution in Wollishofen mit Seeblick ist bekannt dafür, seine Gäste an den Festtagen zu bewirten, und selbst am 24.12. geöffnet. Allerdings ist der Heilige Abend bereits ausgebucht – in den darauffolgenden Tagen gibt es noch vereinzelt Plätze für das festliche Restaurant. Selbst ein Silvestermenü ist vorgesehen. Geplant ist ein Hummer-Risotto mit Grapefruitfilets; für die Vegis eine Variante mit Ziegenkäse.

Mit Seesicht und Neujahrsessen: Das Restaurant Bürgli in Wollishofen. Foto: Raisa Durandi

Auch das Wohnzimmer des Kreises 4, das Restaurant Volkshaus, ist zwischen Weihnachten und Neujahr durchgehend geöffnet (am 25. und 26.12. allerdings nur abends). Das grosse Lokal mit Blick auf den Helvetiaplatz ist ein guter Ort, um die weihnächtliche Stadt zu beobachten.

Die Brasserie Federal in der Bahnhofshalle kennt überhaupt keine Weihnachtsferien. Spezialisiert auf Schweizer Küche von Rösti bis Cordon bleu, tummelt sich während der Feiertage ein bunt gemischtes Publikum aus Stammgästen und Touristen.

Ein schöner Ort, um mit Freunden oder der Familie an den letzten oder ersten Jahrestagen zu essen, ist auch die Cantinetta Antinori in der Altstadt. Sie ist abgesehen vom 25.12. jeden Tag offen. Hier gibt es Florenz im Glas und auf dem Teller, etwa in Form von Bruschette und Pici, toskanische Teigwaren mit Ragù. Auch die Partnerbetriebe der Cantinetta Antinori, etwa das kinderfreundliche Santa Lucia an der Luisenstrasse, empfangen – den 25.12. ausgenommen – mittags und abends Gäste. Durchgehend geöffnet abgesehen vom 1. Januar ist auch das Terrasse (Limmatquai 3). Am 31.12. steigt dort eine Silvesterparty.









Claudia Schmid ist Teamleiterin des Ressorts Zürich Leben beim «Tages-Anzeiger». Davor war sie Restaurantkritikerin und Redaktorin beim «Züritipp» und beim «Tages-Anzeiger». Sie schreibt hauptsächlich über Gastronomie und Stadt-Trends. Mehr Infos

