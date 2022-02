Der Stadtbild – Diese Zürcher Schaufenster sind Kult Eine Ästhetik, die ihresgleichen sucht: Die schönsten Schaufenster der Stadt, die auf den Zeitgeist pfeifen. Claudia Schmid

Es gibt wohl niemanden, der nicht über diese sich drehende, halb behaarte Büste staunen würde. Foto: Moira Jurt

Die Aufgabe eines Schaufensters besteht ja bekanntlich darin, das Interesse der Laufkundschaft zu wecken. Die hier vorgestellten Beispiele tun das auch – allerdings nicht mit neuzeitlichen, saisonalen Dekorationen, sondern mit zeitlosen Installationen, die das Herz aufmerksamer Passantinnen und Passanten erfreuen. Diese Galerie ist eine Würdigung an all jene Schaufenster, die sich nicht an Trends orientieren. Wir haben übrigens alle in Wiedikon und Aussersihl gefunden.

Figurenkabinett