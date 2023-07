Lou Kaena am Stadtsommer Zürich – Diese Zürcher Schülerin zeigt es der Schweizer Rap-Szene Lou Kaena veröffentlichte im letzten Sommer mit 16 Jahren ihr Debütalbum. 2023 steht sie neben Schweizer Hip-Hop-Grössen auf der Bühne. Und geht in die Kantonsschule. Lea Schepers

Tagsüber besucht Lou Kaena die Kantonsschule, abends rappt sie auf der Bühne. Foto: PD

«Es ist gerade ein mega mega mega Pain», sagt Lou Kaena am Wochenende vor ihren Vormaturprüfungen im Juli. Sie lernt den ganzen Tag, entweder in der Bibliothek oder zu Hause. Zeit fürs Studio? Keine. Die Anfrage, am selben Wochenende am Openair Frauenfeld zu spielen? Abgelehnt. Der Fokus liegt jetzt auf der Schule. Nur für ein paar Auftritte, die wenig Vorbereitung verlangen, reiche die Energie, sagt die 17-jährige Zürcherin, deren bürgerlicher Name Lou Nausicaa Lengsfeld ist.