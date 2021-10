Kartenspiele aus der Stadt – Diese Zürcher Spiele eignen sich perfekt für einen Herbstabend mit Freunden Ein Quartett zum Zürcher Nachtleben, ein mystisches Tarot, ein Fussballspiel ohne Ball und ein Stadtquiz – das sind unsere Tipps. Isabel Hemmel , Jean-Marc Nia , Moira Jurt

Eines von vier Zürcher Kartenspielen: Das Tanzquartett Zürich. Foto: PD

Die Sonnenstunden werden weniger, die Abende zu Hause wieder mehr. Zeit also, zu schauen, was der Spieleschrank so hergibt. Für alle, die noch nach Inspiration suchen, haben wir hier unsere vier liebsten Kartenspiele aus Zürich zusammengestellt. Karten haben den Vorteil, dass sie wenig Platz wegnehmen und mit ihnen so schnell wie unkompliziert gespielt werden kann. Und manchmal lässt sich dabei sogar ein etwas anderer Blick in die Zukunft werfen oder vom Sofa aus die Zürcher Clubszene unterstützen.

Tanzquartett BCK Zürich

Tanzquartett BCK Zürich: Hier lässt sich mit (unnützem) Wissen rund um die Zürcher Clubszene ein Stich machen. Foto: PD

Autoquartett? Langweilig! Wie wärs mit einem Spiel rund um Clubs? Im Tanzquartett versammeln sich Fakten rund ums Zürcher Nachtleben. Jede Karte widmet sich einem Club. Die Masseinheiten sind hier nicht Hubraum oder PS, sondern Shots pro Nacht, Toilettenpapier pro Monat oder Durchmesser der kleinsten Discokugel. Zehn Franken des Verkaufspreises gehen an den Nachtkulturfonds, der die von Corona stark gebeutelte Szene unterstützt.