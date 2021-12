Lapsus machen Zirkus – Diese zwei Komiker können mehr als nur blöd tun Comedy trifft auf Artistik und Volksmusik. Für die Show «Circus Lapsus Helveticus» in der Maag-Halle haben Christian Höhener und Peter Winkler den Handstand neu eingeübt. Stefan Busz

Der Grosse und der Kleine: Peter Winkler und Christian Höhener stellen eine Riesen-Kiste auf die Beine. Foto: pd

Im Februar haben sie begonnen, Alphorn zu spielen. «Das tönt schon ganz gut», sagen Christian Höhener und Peter Winkler. Zusammen sind sie das Duo Lapsus, mehr als 25 Jahre stehen die beiden auf der Bühne. Mit dem Alphorn sind sie mehr als nur Komiker. Denn Lapsus machen jetzt etwas wirklich Grosses – nämlich einen ganzen Zirkus: mit neun Artistinnen und Artisten aus der ganzen Welt, einem Schweizer Volksmusik-Ensemble und einem Pfupf Schnee. Alles zusammen: «eine Riesen-Kiste».

«Wenn man fällt, tut es heute anders weh.» Peter Winkler

«Circus Lapsus Helveticus» heisst dieses Unternehmen, das in der Maag-Halle zu sehen ist. Wir sind an einer Probe dabei. Im Programm läuft gerade eine Vertikaltuchnummer. «Ufezieh», sagt da Peter Winkler, der wie immer das joviale Grossmaul spielt. Es erscheint eine Artistin, sie zieht sich an zwei Bahnen aus Plastikstoff in die Höhe und macht ihre Kunststücke, begleitet von Volksmusikklängen. Eine schöne Nummer. Dann beginnt es zu schneien, Christian Höhener, der dumme August, kommt in Skischuhen auf die Bühne. Er sagt: «Ich habe eine Tageskarte, wo bitte gehts zum Skigebiet?»