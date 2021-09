Erst fünf schafften den Grand Slam – Diesen exklusiven Club hat Djokovic wohl für immer verpasst Die Jagd nach dem ultimativen Erfolg im Tennis brachte schon viele Triumphe und Tragödien hervor. Und viele Gescheiterte. René Stauffer

Einmaliger Moment in der Tennisgeschichte: Der Australier Rod Laver präsentiert 1969 stolz die Trophäe nach dem US Open. Mit diesem Sieg gelang ihm zum zweiten Mal der Grand Slam. Foto: Keystone

Der Ausdruck Grand Slam kommt aus dem Bridge und tauchte im Tennis erstmals 1933 auf. Ein gewisser John Kieran schrieb damals in der «New York Times» über den Australier Jack Crawford, der die Meisterschaften von Australien und Frankreich sowie in Wimbledon gewonnen hatte. «Falls Crawford gewinnt, wäre das so etwas wie der Grand Slam auf den Courts», schrieb er vor dem Final der Amerikanischen Meisterschaften in New York. Es sollte nicht sein, der Australier unterlag dem Briten Fred Perry. Doch der Begriff – der für den grössten Erfolg im Tennis steht – war geboren.