Treffen der Schweizer Comedians – «Diesen Menstruationswitz versteht niemand» Braucht der Schweizer Humor eine Lobby? In Montreux diskutierten Patti Basler und Michael Elsener über Cancel-Culture und Kliby und Caroline. Pascal Blum

Kriegt mehr Geld, wenn sie noch etwas auf Rumänisch sagt: Patti Basler, Teilnehmerin der «ersten Generalversammlung des Schweizer Humors» in Montreux. Foto: Keystone

So weit ist es mit dem Humor in der Schweiz gekommen: Er will ernst genommen werden.

Der Komik-Kongress «Les états généraux de l’humour» fand am Dienstag im Rahmen des Montreux Comedy Festival statt, in einem Konferenzraum am See, hinten die Kabinen der Simultanübersetzerinnen, wie bei der UNO.

Für ihre Witzkonferenz hatten die Leute von Montreux Comedy über den Röstigraben hinweg zahlreiche Bühnenkomikerinnen, Satiriker und Imitatoren eingeladen, um über die Selbstorganisation der Lustigen im Land zu reden. Wichtiger Mann im Hintergrund war der Komiker Rob Spence, der es sich nicht nehmen liess, trotz Coronavirus-Ansteckung virtuell teilzunehmen.