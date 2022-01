Erfolgreiche Rekurse – Dieser Aargauer Anwalt bodigt Zürcher Grossprojekte Peter Heer hat in Zürich zum wiederholten Mal eine wichtige Einsprache gewonnen. Er führe aber keinen persönlichen Kampf gegen die Stadt, sagt er. Beat Metzler

Anwalt Peter Heer, hier in seinem Büro in Baden, aufgenommen 2018. Foto: Doris Fanconi

Er schon wieder. Peter Heer hat den Zürcher Baubehörden erneut eine verheerende Niederlage zugefügt. Und weitere dürften folgen.

Ein Bundesgerichtsurteil, veröffentlicht in den letzten Tagen des Jahres 2021, wird Zürichs Entwicklung prägen. Es verlangt von der Stadt, dass sie Neubauten an lauten Strassen besser vor Lärm schützt. Die bisherige, grosszügige Bewilligungspraxis hat sich als rechtswidrig herausgestellt. Dies gefährdet mehrere Grossprojekte.

Auslöser waren 124 geplante Wohnungen an der Bederstrasse in der Enge. Anwohnende rekurrierten, als Anwalt verpflichteten sie Peter Heer. Eine vielversprechende Wahl: Der Baujurist aus der Badener Traditionskanzlei Voser Rechtsanwälte hat in Zürich schon mehrere wichtige Einsprachen für sich entschieden. Er sorgte dafür, dass das Bundesgericht 2016 die Genossenschaftssiedlung Ringling in Höngg stoppte – nach einer über zehnjährigen Rekurs-Odyssee. Zwei Jahre später unterstützte Heer Anwohner dabei, die geplanten Hochhäuser im Hochschulquartier zu stutzen.