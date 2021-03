Zürcher Privat-Caterer – Dieser Caterer hat sein Leben neu geordnet Keine Kundenanlässe, keine Hochzeitspartys: Die Catering-Branche leidet weiterhin. Gourmet-Caterer Marco Pfleiderer hat einen Lieferdienst auf die Beine gestellt. Claudia Schmid

Marco Pfleiderer in seiner privaten Küche in Hottingen mit einem frisch zubereiteten Kuchen nach einem Rezept des «Zeit»-Magazins. Foto: Sabina Bobst

Über zwölf Jahre lang hat er Gas gegeben und gut verdient. Mit seinem Team kochte Marco Pfleiderer an Anlässen für Banken, Läden an der Bahnhofstrasse und für Private. Der gelernte Koch ist auf massgeschneidertes Gourmet-Essen spezialisiert. «Unsere Kundinnen und Kunden gaben ihre Kontrolle aus der Hand. Wir haben alles für sie übernommen. Wenn die Gäste klingelten, stand frisch gebackenes Brot auf dem Tisch», erzählt Pfleiderer per Facetime.

Doch schon im Februar 2020, als erste Anlässe abgesagt wurden, brachen seine Erträge massiv ein. Die Auftragslage erholte sich bisher nicht: Viele Klienten, davon viele weit über 50 Jahre alt, veranstalteten auch im Sommer keine Events mehr.