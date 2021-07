Leitartikel zur Kampfjetwahl – Dieser Fehlentscheid wird uns noch lange wehtun Der Bundesrat will den US-Jet F-35 kaufen und vergibt damit eine riesige Chance. Er verschlimmert die Krise mit der EU. Und hat er vergessen, dass da noch Donald Trump ist? Fabian Renz

Der Traum der Technokraten: Eine F-35-Maschine bei einem Testflug in der Schweiz. Foto: Alexander Dietz

Es gibt Momente, in denen man sich merkwürdige Dinge wünscht. Wie zum Beispiel eine Regierungschefin oder einen Regierungschef. Eine Person, die über den Dingen steht oder, besser noch, schwebt. Den Blick eines gleitenden Adlers an höchster Stelle. Statt Froschperspektive in siebenfacher Ausführung.

Die Bundesratssitzung vom Mittwoch war ein solcher Moment. Verteidigungsministerin Viola Amherd (Mitte) beantragte den Kauf von 36 Jets des US-Modells F-35, ihre sechs Kolleginnen und Kollegen genehmigten ihr den Wunsch. Gesamtwert des Geschäfts: 15,5 Milliarden Franken. Die europäischen Mitbewerber aus Frankreich (Rafale) und Deutschland (Eurofighter) bekommen nichts, nicht einmal den Trostpreis: Selbst das Luftabwehrsystem für 3,6 Milliarden Franken bestellt die Regierung bei den Amerikanern. Das seien nun mal die Sieger der Evaluation, argumentierte Amherd. Sie verwies hierfür sogar auf ein Gutachten einer Anwaltskanzlei.