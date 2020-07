Milliardenschwere Korruption – Dieser Mann hat den Schweizer Finanzplatz erschüttert Der ehemalige malaysische Premier Najib Razak ist schuldig. Er steht für den 1MDB-Skandal, der gleich mehrere Schweizer Banken in den Ruin gestürzt hat und der von einem Schweizer Whistleblower ins Rollen gebracht wurde. Jorgos Brouzos

Hat auf den Schweizer Finanzplatz gesetzt: Der ehemalige malaysische Premier Najib Razak. Foto: Keystone

Noch vor zwei Jahren war er der mächtigste Mann Malaysias: Nun stand der 67-jährige Ex-Premier Najib Razak das erste Mal vor dem Richter. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft Machtmissbrauch und Geldwäscherei vorgeworfen. Er soll sich am malaysischen Staatsfonds 1MDB bereichert haben und aus ihm hunderte Millionen Dollar abgezweigt haben. Der Ex-Premier weist die Anschuldigungen von sich: Die Verfahren seien politisch motiviert. Nun liegt das erste Urteil gegen ihn vor: schuldig.

Aus dem Finanzvehikel 1MDB sollen rund 4,5 Milliarden Dollar gestohlen worden sein. Ein Grossteil davon soll über die Schweiz geflossen sein. Hier wurden von der Bundesanwaltschaft 400 Millionen Dollar eingefroren. Gedacht war der Fonds 1MDB, um das Land zu modernisieren. Stattdessen fröhnten Najibs Protegés dem Luxus: Sie finanzierten mit dem Geld Hollywood-Filme, kauften Hotels, eine Luxusyacht, Kunstwerke, oder Schmuck.

Razak wird sich nun an Termine vor dem Gericht gewöhnen müssen. Insgesamt laufen gleich fünf Verfahren gegen den Ex-Premier. Am Dienstagmorgen ist er des Machtmissbrauchs schuldig gesprochen worden – im Fall einer Abzweigung von rund 14 Millionen Franken auf sein eigenes Konto. Er zeigt sich davon unbeeindruckt: Auf seiner Internetseite stellt er dar, wie er das Land unter seiner fast zehnjährigen Ägide vorwärts gebracht hat.

Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Whistleblower

Die Affäre wirft auch ein schlechtes Licht auf die Schweiz. Gleich mehrere Schweizer Banken waren Razaks willfährige Helfer. Die Finanzmarktaufsicht Finma bestrafte ein halbes Dutzend Institute. Doch auch Banken aus anderen Ländern waren in die Sache verwickelt. Gemeinsam ermittelten in den letzten Jahren die Behörden in den USA und in Singapur zusammen mit der Schweizer Bundesanwaltschaft.

Die bislang grösste Strafe für ihre Verwicklung in den 1MDB-Skandal zahlte vor wenigen Tagen die US-Bank Goldman Sachs. Sie einigte sich mit den malaysischen Behörden auf eine Strafzahlung von 2,5 Milliarden Dollar. Offenbar kann die Bank gut damit leben. Darauf lässt zumindest ein Foto schliessen, das auf Twitter kursiert und Kader der Bank mit Vertretern der malaysischen Regierung nach dem Verkünden der Busse zeigt.

Die ersten Hinweise, die zur Aufklärung führten, stammen vom Schweizer Whistleblower Xavier Justo. Er verkaufte einen Datensatz mit Geschäftsgeheimnissen von Unternehmen aus dem Umfeld von 1MDB für 2 Millionen Dollar der malaysischen Zeitung «The Edge». Als die dortige Regierung gegen die Zeitung vorging, liefen die Enthüllungen beim Online-Medium Sarawak Report weiter.

Der Blog der Journalistin Clare Rewcastle-Brown liefert bis heute immer neue Details zur Affäre. Justo wurde aber nicht als Held gefeiert. Vielmehr sass er eineinhalb Jahre in Thailand im Gefängnis. In der Schweiz ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen ihn. Der Verdacht lautet auf Industriespionage.

Sieben Verfahren gegen Schweizer Banken

Gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF sagte Justo im letzten Dezember, dass er nicht verstehe, weshalb er selbst im Scheinwerferlicht der Schweizer Justiz sei, während sich seine ehemaligen Chefs weiterhin auf freiem Fuss befinden. Daran hat sich in den letzten Monaten nichts geändert: Das betreffende Strafverfahren läuft noch, so eine BA-Sprecherin.

Als die Affäre ins Rollen kam, zeigte sich bald, dass der Schweizer Finanzplatz dabei eine unrühmliche Rolle spielte. Insgesamt hat die Finanzmarktaufsicht Finma in den letzten Jahren sieben Verfahren gegen Schweizer Banken abgeschlossen. Am härtesten traf es die Tessiner Bank BSI. Die Finma stellte in der Zeit zwischen 2012 und 2015 «schwerwiegende Mängel in der Geldwäschereibekämpfung und im Risikomanagement» fest. Transaktionen in der Höhe von Hunderten von Millionen Dollar seien nicht hinterfragt, sondern einfach durchgewunken worden. Das alles geschah unter Mitwirken der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats.

Kritik an der neuen Regierung

Die Finma zog bei der Bank BSI Gewinne über 95 Millionen Franken ein, sie musste zudem ihre Lizenz abgeben und wurde faktisch geschlossen. Auch die Zürcher Bank Falcon war in den 1MDB-Skandal verwickelt. Die Bank erholte sich nicht mehr von der Affäre und wird derzeit aufgelöst. Die Bank Coutts war schon vor Auffliegen des Skandals verkauft worden und ist ebenfalls verschwunden. Auch für die Schweizer Niederlassung der US-Bank J.P. Morgan gab es von der Finma einen Rüffel. Als letztes wurde die Zürcher Rothschild Bank von der Finma für ihre Verwicklungen in den 1MDB-Skandal sanktioniert. Am Rande war auch die UBS in die Sache verwickelt. Sie zahlte 2016 in Singapur eine Busse von rund 1 Million Franken.

Für Malaysia ist der 1MDB-Skandal noch lange nicht abgeschlossen. Andere Verfahren gegen Razak und weitere Beschuldigte laufen. Bereits kritisieren die dortigen Medien, wie die neue Regierung den Fall handhabe. Einige Personen aus dem Umfeld von Razak seien von der Justiz sehr sanft angefasst worden.