Sneakerness in Zürich – Dieser Mann weiss alles über Sneakers Turnschuhsammler und Unternehmer Sergio Muster kennt alle Trends des populären Schuhs und hat die grösste Sneakermesse Europas mitgegründet. Am Wochenende findet sie in Zürich statt. Claudia Schmid

Besitzt selber 700 bis 800 Paar Turnschuhe: Sneakerness-Mitgründer und Geschäftsführer Sergio Muster. Foto: Ella Mettler

Was in den frühen Nullerjahren mit einem Büchsenbier-Apéro in einem Berner Turnschuhladen seinen Anfang nahm, ist mittlerweile die grösste Sneakermesse Europas: Alljährlich treffen sich die grössten Turnschuhfans an der Sneakerness.

Sammlerinnen und Sammler, Hobbyverkäufer, sogenannte Re-Seller, die limitierte Sneaker weiterverkaufen, sowie Neugierige werden sich in der Halle 622 austauschen, feilschen und Schuhe kaufen. Mehrere Tausend Modelle stehen bereit. Die Preisspanne liegt bei 100 bis 10’000 Franken.