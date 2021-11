Visionäre Kühlkammer in Zürich – Dieser Mann will die Toten einfrieren Der Molekularbiologe Patrick Burgermeister baut in Rafz eine Lagerstätte für Menschen, die vom ewigen Leben träumen. Jigme Garne

Ein Mann mit Leichen im Keller: Patrick Burgermeister baut die erste Kryonik-Kühlkammer Europas. Foto: Fred Merz (lundi13)

Patrick Burgermeister geht eine Wette ein: Er setzt auf den Fortschritt und lässt seinen Körper nach dem Tod einfrieren. Man möge ihn bitte in Zukunft, wenn Medizin und Technologie so weit sind, auferstehen lassen. Burgermeister ist ein Kryoniker. Er hegt den Traum vom ewigen Leben.

Nun ist der Basler Molekularbiologe und ehemalige Finanzanalyst daran, seine vorübergehende Ruhestätte zu bauen. In Rafz entsteht für drei Millionen Franken ein Mehrzweckgebäude, in dessen Keller tiefgekühlte Leichen gelagert werden sollen. Dies berichtet der «Beobachter». Das Haus mit der ersten Kryo-Kühlkammer in Europa soll im Februar oder März bezugsbereit sein. Wie viele Körper sich in die sogenannte «Langzeitpflege» begeben können, sagen die Initianten nicht. Geplant sei, auch Zellen und Gewebe zu lagern. Im oberirdischen Teil des Hauses plant die Stiftung Büros und Laborräume.