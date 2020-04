Corona-Provisorium in Zürich – Dieser Markt findet trotz Lockdown statt Mitten im Zürcher Kreis 5 gibt es wieder einen Wochenmarkt. Das geht nur, weil er offiziell gar keiner ist. Hannes Weber

Viel Abstand, viel Platz: Ein Kunde kauft ein am temporären Markt im Kreis 5. Foto: Urs Jaudas

Und plötzlich fühlt es sich ein bisschen so an, als wäre der Lockdown vorbei: Am Donnerstag hat ein Zürcher Wochenmarkt eröffnet, an verschiedenen Ständen gibt es Brot, Früchte, Gemüse, Käse und Antipasti, ab nächster Woche auch Blumen.