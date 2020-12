Circle als Shoppingcenter – Dieser Sonntagsverkauf polarisiert Dürfen die Läden im Circle am Flughafen sonntags geöffnet sein? Der Zürcher Kantonsrat diskutierte darüber am Montag. Es ging um Arbeitsplätze – und Gott. Hélène Arnet

Der vor kurzem eröffnete Circle ist ein «Gemischtwarenladen». Dazu gehören rund 25 Ladenlokale. Foto: Andrea Zahler

Gehört der Circle zum Flughafen? Fraglos, fanden am Montagmorgen die Wirtschaftsliberalen. Und daher sei es absolut in Ordnung, dass die 25 Ladenlokale am Sonntag offen sein können. So sieht es das Arbeitsgesetz für Geschäfte im Umfeld von Bahnhöfen und Flughäfen vor.

Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) verteidigte vehement die «liberale Auslegung» der Ladenöffnungszeiten des Kantons Zürichs. Denn aus gesellschaftlicher Sicht sei es fraglich, ob die gesetzliche Vorgabe der Sonntagsruhe noch zeitgemäss sei. Sie stelle ein klares Bedürfnis der Bevölkerung fest, dass Läden auch am Sonntag geöffnet haben und eingekauft werden kann.