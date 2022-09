Cirque du Soleil mit «Luzia» – Dieser Zirkus hat die Seele wiedergefunden Atemberaubende Artistik, anrührende Details. Und manchmal regnets in die Trapeznummer hinein. Dieses Spektakel ist eine Einladung zum Staunen. Stefan Busz

Unter der Sonne Mexikos: Zwei Artistinnen drehen ihre Kreise. Bild: Matt Beard

Gott erschuf die Welt in sechs Tagen. Der Cirque du Soleil braucht zwei Tage mehr. Der Aufbau für «Luzia», die 38. Produktion des kanadischen Mega-Unterhaltungsunternehmens, die jetzt in Zürich zu sehen ist, dauert mehr als eine Woche, dann ist alles bereit für die grosse Zelt-Show. Willkommen in Mexiko!, dem Land der Träume.