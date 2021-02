Aktivität für die Sportferien – Dieser Zürcher Sternekoch weiss, was Kindern schmeckt Gino Miodragovic, Küchenchef der Neuen Taverne, hat sich Rezepte für die Kleinen ausgedacht – die ihnen nicht nur schmecken, sondern sie auch mithelfen können. Claudia Schmid

Er ist Vater einer anderthalbjährigen Tochter: Gino Miodragovic vor der Neuen Taverne. Foto: Andrea Zahler

Wo gute Musik läuft, wird gut gekocht. Das gilt auf jeden Fall für die Neue Taverne. Gino Miodragovic, der 30-jährige Küchenchef des Gourmet-Restaurants mit Fokus auf Gemüse, schneidet in der Küche des Lokals Rüebli in Rädchen und Lauch in Rauten. Er hört treibende Soulmusik von seiner eigenen Spotify-Playlist. In einer Pfanne brutzeln vegetarische Hacktätschli. Es riecht nach Butter und Frühlingszwiebeln.

Die Neue Taverne in der Altstadt seit Wochen geschlossen. Trotzdem ist Gino Miodragovic bester Laune: Am Vortag wurde ihm und seinem Team der erste «Michelin»-Stern verliehen. Erst vor einem guten Jahr hat sein Freund und Förderer, der Koch Nenad Mlinarevic, mit Partnern die Neue Taverne eröffnet. Miodragovic stiess im Sommer dazu.