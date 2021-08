Interview zur Ehe für alle - «Ohne mein Komitee würde die SVP direkt in der Hinterwäldlerecke landen»

Interview zur Ehe für alle – «Ohne dieses Komitee würde die SVP direkt in der Hinterwäldlerecke landen» SVP-Politiker Michael Frauchiger kämpft für die Ehe für alle und gegen seine eigene Partei. Warum? Und wer ist dieser Mann? Kevin Brühlmann

« Es geht nicht um mich, sondern um Gleichberechtigung », sagt Michael Frauchiger. Foto: Sabina Bobst

Jeder zweite Satz, den Michael Frauchiger schreibt, endet mit einem Ausrufezeichen. Wenn es um Schwulenfeindlichkeit geht, sind es auch mal mehrere. Frauchiger – 31 Jahre alt, SVP-Politiker, Hobbypilot, Twitter-Schweizer-Meister und Veganer, seit er einen Dokfilm geschaut hat – kämpft für die Ehe für alle.

Ansonsten hat es Frauchiger ziemlich ruhig. Mit seinem Partner wohnt er in Weiach – 2000 Einwohnerinnen und Einwohner – am nördlichen Rand des Zürcher Unterlands. Der Rhein markiert die Grenze zu Deutschland. Frauchiger ist Präsident der lokalen SVP und im Vorstand in der Kantonalsektion.