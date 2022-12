Debatte über Brittney Griners Freilassung – «Dieses anmassende, verwöhnte Gör lassen wir freikommen» Die Basketballspielerin, die für die USA schon mehrere Goldmedaillen geholt hat, wurde im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler heimgeholt. Die Rechte tobt. Alexandra Kedves

Vor einem NBA-Spiel am Sonntag wurde auf einem Plakat die Rückkehr der Basketballerin Brittney Griners gefeiert, die wegen weniger als 1 Gramm Cannabisöl in einem russischen Straflager eingesessen hatte. Foto: Keystone

Sie ist wieder daheim: Brittney Griner, die als Basketball-Star mit dem US-Team bereits zwei olympische Goldmedaillen und zwei Weltmeisterschaftssiege errungen hat, ist zurück in den USA; am 8. Dezember wurde sie aus ihrer Haft in einer Strafkolonie in der russischen Teilrepublik Mordwinien entlassen.