Die Königsklasse gibt Gas – Dieses Auto wird die Formel 1 revolutionieren 2022 werden die Boliden kaum wiederzuerkennen sein. Die Rennserie hat die Aerodynamik so verändert, dass es zu mehr Duellen kommt. Zu noch mehr Verstappen gegen Hamilton. Jürgen Schmieder , Philipp Schneider

Bunt lackierter Prototyp: Mit Autos dieser Art wollen die Teams der Formel 1 ab der kommenden Saison glänzen. Foto: Hoch Zwei/Formula One Ltd.

Braucht die Formel 1 nervenaufreibendere Rennen? Nein, könnte man meinen. Haben doch erst kürzlich in Abu Dhabi Max Verstappen und Lewis Hamilton gezeigt, wie eng Duelle geführt werden können. Der siebenfache Weltmeister aus England jedenfalls dürfte noch eine Weile benötigen, um seine Niederlage zu verarbeiten. Seither ist er abgetaucht, hat die Saison-Abschlussgala geschwänzt, und Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat explizit nicht ausschliessen wollen, dass sein schnellster Chauffeur in diesem Winter seine Karriere beenden wird.

Andererseits liegt Hamiltons schlechte Laune bekanntlich allein an der windschiefen Safety-Car-Steuerung in den letzten zwei Runden des letzten Rennens. Gegen bessere Action und mehr Rad-an-Rad-Duelle auf der Strecke hat er sicher nichts einzuwenden. Und so wäre es jedenfalls zu bedauern, sollte Hamilton in keinem der Flitzer der anstehenden Saison Platz nehmen, deren Entwicklung eine technische Revolution bedeutet.