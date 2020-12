Luxuriöse Immobilie zu verkaufen – Dieses Bauernhaus in Wädenswil kostet fast 10 Millionen Franken 15 Zimmer, freistehende Badewanne, eigenes Gästehaus und eine 600-jährige Geschichte – in Wädenswil steht ein luxuriöses Gehöft zum Verkauf. Tim Wirth

Von d en d rei Fachwerkhäuser n in Wädenswil sieht man weit über den Zürichsee . Foto: Sabine Rock

Wenn mal Gäste zu Besuch kommen, müssen sie nicht im Haupthaus schlafen. Auf der Parkanlage, durch die ein Bach plätschert, steht ein Häuschen, in dem früher Käse hergestellt wurde, und in diesem kleinen Häuschen ist eine Gästewohnung auf zwei Etagen untergebracht. «Wohnen in historischen Mauern» – so preist der Immobilienmakler Engel und Völkers das Weingut oberhalb von Wädenswil an. 2430 Quadratmeter. 15 Zimmer. Kostenpunkt: 9,5 Millionen Franken.

Die Immobilie gehört damit zu den teuersten Einfamilienhäusern in Zürich, obwohl sie an der Pfnüsel- statt an der Goldküste steht. 2019 wurden im ganzen Kanton nur 18 Wohnhäuser für einen Preis über 6 Millionen Franken verkauft, das zeigen Zahlen des Statistischen Amts. Verkäufe für über 10 Millionen Franken gab es in den letzten drei Jahren 36.