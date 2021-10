Gestrandeter Pilot in Rio – Dieses Bild verhalf dem Fotografen zu einer neuen Karriere Maître de Cabine Markus Jegerlehner schoss das wohl berühmteste Bild des Swissair-Groundings. Danach wurde er Profifotograf – und machte sogar das Bundesratsfoto. Armin Müller , Konrad Staehelin

Wie weiter jetzt? Co-Pilot Daniel Riediker war in Rio vor der Kamera, Markus Jegerlehner dahinter. Foto: Markus A. Jegerlehner (Keystone)

Es ist das Bild vom Untergang der Swissair: Ein Pilot sitzt am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro – barfuss und in Badehose, aber mit Mütze und Hemd des Swissair-Piloten – und blickt aufs Meer hinaus, in eine ungewisse Zukunft. Geschossen hat das Foto Markus Jegerlehner. (Lesen Sie hier die Bilanz zum 20. Jahrestag des Groundings.)

Er ist damals 37, Maître de Cabine bei der Swissair. Seit einem Jahr hatte er nebenbei als Fotograf für die Bildagentur Keystone gearbeitet. Das preisgekrönte Bild veränderte sein Leben. «Es hat mir Publizität verschafft und den Einstieg in die Profifotografie vereinfacht», sagt er heute.