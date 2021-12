Die besten Panettoni – Dieses Gebäck darf an Weihnachten nicht fehlen Das traditionelle Mailänder Hefegebäck wird vorwiegend in der Weihnachtszeit verzehrt. Wir könnten es das ganze Jahr über essen. Unsere vier Favoriten. Hanna Fröhlich Moira Jurt

Traditionell italienisch auch von der Ästhetik her: Caredda Panettone. Foto: Moira Jurt

Panettone heisst grosser Kuchen. Die italienische Delikatesse gehört in Italien auf jedes Weihnachtsfest. Spätestens jetzt auch in Zürich. Überall in der Stadt schmückt das hübsch eingepackte Gebäck die Schaufenster von Delikatessenläden und Bäckereien. Ein solches Päckchen ans Fest mitzubringen, war früher nicht nur eine nette Geste, sondern auch ein Statussymbol. Da die Machart mit dem Gären des Sauerteigs, aus dem das Gebäck im Original besteht, aufwendig ist, konnten sich nur die Reichen den Zuckerkuchen mit den kandierten Früchten leisten.

Heute ist er auch im Denner erhältlich. Trotzdem werden teilweise horrende Preise für Panettone verlangt: Dolce&Gabbana verkauft ein Kilogramm des Hefegebäcks, eingepackt in eine bunte Metallschachtel, für sportliche 70 Franken. Wir haben vier Versionen ausgesucht, die wir besonders mögen und die nicht ganz so viel kosten.