Die Architekten Dorothea Braun und Conradin Weder haben in Thayngen ein Einfamilienhaus geschickt auf einem Hanggrundstück platziert.

Architektur in Schaffhausen

In Richtung Dorf ist das Einfamilienhaus breit und öffnet sich mit vielen Fensterflächen.

Herr Weder, worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Conradin Weder: Zunächst einmal ist das Wohnhaus in Thayngen unser erster Neubau. Die Auftraggeber sind Bekannte der Familie, es gab deshalb eine grosse Vertrautheit mit dem Ort. Speziell für uns war auch, dass die Bauherrschaft im Kanton Zürich wohnte, wir in Basel tätig sind und das Haus im Kanton Schaffhausen entstand. Als Architekten beschäftigen wir uns im Wohnungsbau mit den alltäglichen, urmenschlichen Bedürfnissen – das mögen wir an dieser Bauaufgabe sehr.