Umstrittenes Bauprojekt beim Viadukt – Dieses Hochhaus wirft Schatten,

bevor es gebaut ist Der Kreis 5 in Zürich gehört zu den am dichtesten bebauten Quartieren der Schweiz. Jetzt löst eine geplante Überbauung neue Diskussionen aus. Thomas Zemp

Das Modell mit der neuen Überbauung: Das geplante Hochhaus steht in der Mitte des Bildes gleich hinter dem Viadukt. Modell: JessenVollenweider Architektur AG

Heute stehen an der Ecke Heinrich-/Roggenstrasse ein Bürohaus, ein Gewerbebau und ein Gebäude, das die Schule für Förderkurse nutzt. Es ist ein unscheinbarer Ort. Doch ab Sommer 2025 soll dort eine Wohn- und Gewerbeüberbauung entstehen, die die Jury eines Studienauftrags in den höchsten Tönen lobt.

Das Projekt von JessenVollenweider Architektur aus Basel habe das Gremium «insbesondere hinsichtlich Städtebau und Freiräume sehr überzeugt». Der Ort werde davon profitieren. Dies schreibt die Jury, in der auch ein Vertreter des Amts für Städtebau Zürich sass, in ihrem Bericht. Speziell schätzt sie die wohnliche Atmosphäre und den hofartigen Charakter der Loggien beim Hochhaus. Die Bewohner sollen Ende 2027 in die 170 Wohnungen einziehen, 30 bis 40 davon sollen gemeinnützigem Wohnen dienen.