Small Talk der Woche – Dieses Kleid mit Füdli-Décolleté spaltet das Internet Wieso Ratten jetzt Rucksäcke tragen und Billie Eilishs neuer Freund eine Halbglatze hat: Hier sind unsere wöchentlichen Inputs fürs Tischgespräch. Denise Jeitziner Lisa Füllemann

Rattenscharfer Plan

Mit Hightech-Rucksack auf der Suche nach Überlebenden: Retterinratte in der Not. Foto: Apopo

Die Rehabilitation von Ratten steht kurz bevor: Die belgische Non-Profit-Organisation Apopo rüstet Nagetiere mit winzigen Hightech-Rucksäcken aus und trainiert sie für Katastrophensituationen wie Erdbeben. Ihr Job: in Trümmern nach Überlebenden suchen und dabei Ersthelfer unterstützen, die dafür zu gross und zu schwer sind. Ihr Auftrag: am Zielort einen Schalter an der Weste betätigen, einen Piepser auslösen, zur Basis zurückkehren, um ihr Leckerli abzuholen. Ihre Vorzüge: Sie sind kompakt, flink, neugierig, haben einen exzellenten Geruchssinn und sind scharf auf kulinarische Belohnungen. Was für eine grandiose Idee. apopo.org