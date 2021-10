Neueröffnung im Kreis 5 – Hüttenfeeling und Knödelmania in Zürcher Quartierbeiz Das Fink’s zelebriert mit Semmelknödeln und Weinen die Foodkultur von Südtirol. Geführt wird es von drei Geschwistern. Claudia Schmid

Knödel in allen Farben, Krautsalat und Schlutzkrapfen: Gedeckter Tisch im Fink’s. Foto: PD

Holz ist heimelig. Das beweist das neue Fink’s an der Konradstrasse: Stühle, Tische, Boden, Raumtrennungselemente – die gesamte Einrichtung des Bistros besteht aus Kiefernholz, das angenehm nach Harz riecht. Es ist wie in einer kuschligen Skihütte. Sie kommt Gott sei Dank ohne überfrachteten Alpenchic aus.

Das Hüttenfeeling in dieser Quartierbeiz kommt nicht von ungefähr. Hinter der Neueröffnung steht ein Südtiroler Geschwister-Trio, das aus Bozen, einem Städtchen am Tor zu den Dolomiten, stammt. Die Familie von Victoria (20), Johannes (26) und Valentin (30) von Klebelsberg betreibt in Bozen seit Jahren das Gasthaus Fink.