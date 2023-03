Küng besucht Madrid – Dieses Sandwich ist monumental (und frittiert) Für wen baut man Denkmäler? Meist für männliche Wichtigtuer. Unser Autor hat in der spanischen Hauptstadt andere Ideen. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Damit der Mensch sich erinnert, baut er Denkmäler, hohe Monumente, gewaltige Brunnen. Die sind meist männlichen Wichtigtuern des Zeitgeschehens gewidmet. Andere Dinge haben keine Denkmäler – und trotzdem erinnert man sich an sie. Ich erinnere mich etwa dann und wann an eine Bar in Madrid, sie heisst Bocaito. Dort ass ich die besten Croquetas meines Lebens. Das war, bevor ich zu Hause Croquetas nachkochte und mit Schrecken herausfand, aus was Croquetas bestehen.