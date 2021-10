Das Beste aus Zürichs Läden – Dieses Künstler-Duo tobt sich im Jelmoli aus Daniel Mettler und Pascale Wiedmann hängen Leuchtschriften voller Schreibfehler in die Schaufenster des Kaufhauses. Und auch in anderen Geschäften gibt es gerade Spannendes zu entdecken. Hanna Fröhlich

Wiedmann und Mettler sorgen ab dem 8. Oktober im Jelmoli für Irritationen. Foto: Mirjam Kluka

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: Stadttiere auf Seide, ein Künstlerduo und ein Designmarkt.

Fiona K

Der Marder als Stadtbewohner. Foto: PD

Wenn Flora und Fauna die Stadt zurückerobern würden, würde das wohl so aussehen, wie auf den Seidentüchern von Fiona K. Auch wenn Tiere in einer Grossstadt zur Seltenheit geworden sind, gibt es trotzdem diejenigen, die wir ab und an sehen. Den Fuchs zum Beispiel. Die Biene. Die Taube oder den Marder. Diesen vier Tieren hat die Zürcher Designerin eine Seidentuchkollektion gewidmet. Die Idee kam ihr, als ihr eines ruhigen Pandemie-Abends in Zürich ein Fuchs über den Weg lief. Wenige Tage später kreuzte ein Marder ihren Weg. Die Motive auf dem Stoff basieren auf Handzeichnungen. Produziert werden die Tücher in der Schweiz.