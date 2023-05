Krönung von Charles III. – Diesmal, good Lord, muss die Krone passen Charles wird am Samstag in aller Form und mit Pomp zum Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs gekrönt. Wie geht der 74-Jährige mit seiner neuen Rolle um? Und was erwartet man von ihm? Peter Nonnenmacher

Ist Elizabeths ältester Sohn und Erbe in der Lage, die Verantwortung für das bedeutendste Königshaus der Welt zu übernehmen? Charles III. wird am 6. Mai offiziell zum König gekrönt. Foto: Max Mumby (Getty Images)

Wenn die Krönung ansteht, am 6. Mai in der Westminster Abbey, könnte es sein, dass der König einen nervösen Blick auf die ihm zugedachte Krone wirft, gleich zu Beginn der Feierlichkeiten. Womöglich wird sich Charles III. für den Bruchteil einer Sekunde an einen Vorfall erinnern, bei dem nicht alles so lief, wie es geplant worden war.

Als im Sommer 1969 nämlich dem damals 20-jährigen Charles im walisischen Caernarfon von seiner Mutter der Titel des Prinzen von Wales verliehen werden sollte, rutschte ihm bei der Generalprobe die dazugehörige Krone über Nase und Ohren. Sie war einfach zu gross.

«Wie unter einem Kerzenlöscher» sei Charles’ Kopf damals verschwunden, berichteten Leute, die dabei waren, anschliessend halb amüsiert und halb erschrocken. Dem Schauspieler und Dramaturgen Noel Coward soll die Königin später einmal anvertraut haben, dass sie sich «das Lachen verbeissen musste». Charles fand die Sache wohl nicht ganz so lustig damals.

Königin Elizabeth II. setzt Prinz Charles bei der Ernennung zum Prince of Wales die Krone auf. Foto: Keystone

Dass die Krone diesmal nicht rutscht: Dafür ist zweifellos gesorgt worden in den letzten Wochen. Aber passt sie auch, fragen sich viele Briten, im weiteren Sinn des Wortes? Ist Elizabeths ältester Sohn und Erbe in der Lage, die Verantwortung für das bedeutendste Königshaus der Welt zu übernehmen? Die Last des ihm zugefallenen Amtes zu tragen von hier an?

The Imperial State Crown: Wird sie Charles nicht nur physisch, sondern auch im weiteren Sinne des Wortes passen? Diese Frage treibt derzeit viele Briten um. Foto: Dominic Lipinski (Keystone)

Zweifel daran sind ja immer wieder geäussert worden. Das Problem beginnt damit, dass Charles sich daheim im Grunde nie sonderlich grosser Popularität erfreute. Selbst seinen Eltern ist er immer etwas «schwierig», etwas unsicher und melancholisch, vorgekommen – mit einer Neigung zum Jähzorn von Zeit zu Zeit.

Den Gleichmut seiner Mutter hat er nie gehabt. Er selbst hat gelegentlich gestanden, dass er sich permanent unter Druck fand, weil er lang vergebens «eine Rolle» für sich suchte. Und seine katastrophale erste Ehe, das «Diana-Debakel», hat ihn zusätzlich Sympathien gekostet auf Jahre hin.

Generell bekannt war Charles ja als etwas unbeholfen, als introvertiert, als milder Exzentriker. Auch als ein an beispiellosen Luxus gewöhnter Mensch: Berichte, laut denen ein Kammerdiener Charles’ Zahnpasta aus der Tube auf seine Zahnbürste zu drücken hat, von Berufs wegen, haben zu ungläubigem Gelächter im ganzen Land geführt.

Charles will sich weniger spröde als Elizabeth II. geben, ohne irgendwo ungebührlich anzuecken.

Andere seiner Landsleute sind zu einem freundlicheren Urteil über Charles gekommen. Sie bewundern, wie er über so lange Zeit, immer im erbarmungslosen Blick der Öffentlichkeit, aus seinem Thronfolgerposten «das Beste zu machen» suchte und sich nie geschlagen gab.

Sie finden beachtlich, dass er zum Beispiel schon früh als Prinz über grüne Themen nachdachte: viele Jahrzehnte bevor der Rest des Landes sich damit zu beschäftigen begann und in einer Zeit, «in der man mich deswegen noch für einen kompletten Idioten hielt». Oder dass er karitative Organisationen wie den Prince’s Trust aus der Taufe hob, der hilfsbedürftigen jungen Leuten unter die Arme zu greifen suchte. Wie er sich damit auf gesellschaftliche Realitäten einliess, die ihm gänzlich fremd sein mussten, von seiner Herkunft her.

In letzter Zeit – vor allem seit er König wurde im letzten September – hat Charles viele seiner Landsleute beeindruckt durch seine Ernsthaftigkeit und eine betonte Neutralität auf der politischen Bühne. Und durch überraschende Kontaktfreudigkeit auf den Strassen, eine neue Form lockeren Umgangs mit dem Amt.

Weniger spröde als Elizabeth II. will er sich geben, ohne irgendwo ungebührlich anzuecken. Zuletzt, vor ein paar Tagen, hat er am Ort des diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool dem britischen Team mitgeteilt, es auf jeden Fall «kräftig anfeuern» zu wollen.

Interesse an Monarchie schwindet bei Jugendlichen rapide

Teil dieser Strategie ist es offensichtlich, Charles einer Jugend nahezubringen, der der 74-Jährige denkbar fernsteht. Auch für die Windsors ist es kein Geheimnis, dass unter jungen Briten das Interesse an der Monarchie rapide am Schwinden ist. Zeit hat er natürlich gehabt, sich einen Plan für seine späten Jahre, für die ihm verbleibenden Jahre als König, zurechtzulegen. Kein anderer britischer Monarch ist je in einem so hohen Alter gekrönt worden. Kein anderer hat eine derart lange «Ausbildungszeit» gehabt.

Drei Jahre war Charles Philip Arthur George alt, als seine damals 25-jährige Mutter den Thron bestieg, und vier Jahre, als er von einem Balkon in der Westminster Abbey aus zuschaute, wie man ihr die Krone aufsetzte. 70 Jahre sind seit damals vergangen. So lange war Charles «der Erste» in der Thronfolge, ohne je zum Zug zu kommen – immer in der zweiten Reihe, immer überschattet von Ihrer Majestät, der Queen.

Einfach waren seine frühen Jahre nicht. Die Mutter, mit wichtigeren Dingen beschäftigt, hatte wenig Zeit für ihre Kinder. In Internatsschulen soll der kleine Charles praktisch keine Freunde gehabt und in manchen Nächten bitter geweint haben. Das Internat Gordonstoun in Schottland mit seinen Drillmethoden kam Charles vor wie «die Hölle auf Erden». Dass er dort von Altersgenossen schikaniert wurde, weil er als «empfindsam» galt, ging ihm lange nach.

Später folgten ein paar Jahre Studium in Cambridge, eine kurze Zeit in der Kriegsmarine, viel Polospielen daheim, die Brautschau der 1970er-Jahre (sprich: diverse Liebeleien mit Oberschichtstöchtern, unter denen sich auch Camilla befand). Und danach die verhängnisvolle Heirat mit einer gewissen Diana Spencer. Die Ehe, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war.

König Charles während eines Anlasses der Royal Navy Ende April 2023. Foto: Stefan Rousseau (AP, Keystone)

Wie eine unaufhaltsame Tragödie entwickelte sich das Drama jener 1980er- und 1990er-Jahre auf den Bildschirmen und in den Boulevardzeitungen Grossbritanniens. Erst die Scheidung und später der Unfalltod Dianas setzten dem «War of the Waleses», dem Krieg zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales, ein Ende. Nach Dianas Tod aber dauerte es noch einmal acht Jahre, bis Charles mit Zustimmung von oben seine «alte Flamme» Camilla heiraten durfte.

Das Jahr 2005 markierte den Beginn einer für den Prinzen besseren Zeit. Viel Neugierde hat stets geweckt, wie sich Charles beim Warten auf den Thron über die Jahre zu profilieren suchte. Nachdem er sich schon früh allgemeinem Spott ausgeliefert hatte mit seinem Bekenntnis, dass er gern mit Pflanzen sprach, rührte er später mit allerlei umstrittenen und teilweise kuriosen Verdikten zu Naturheilmitteln, zu moderner Architektur, zu Bildungsfragen und zu allem möglichen anderen Unruhe auf.

Seine berühmten «Black Spider»-Briefe, Hunderte stillschweigend an Minister verschickte politische Ratschläge, trugen ihm scharfe Kritik ein. Charles sei ganz einfach jemand, der sich einmischen müsse, weil er beschlossen habe, die Welt zu retten, haben seine Kritiker erklärt. «Nur einfach ein Grüss-August, nur pure Repräsentationsfigur» werde Charles kaum sein wollen, hat seine Biografin Catherine Mayer einmal gesagt.

Charles’ historische Rolle Infos einblenden «Die Rolle von Charles III. in der Geschichte wird es sein, das Erbe seiner Mutter zu festigen», sagt der Historiker Sir Anthony Seldon. «Und den Boden zu bereiten für einen populären und zeitgemässen William V.» Wenn Charles dieser Herausforderung gerecht werde, ohne wie sein Vorfahr Charles I. irgendwann unvorsichtigerweise den Kopf zu verlieren, dann, meint Seldon, könne er «einer unserer wichtigsten Könige» sein. (pn)

Vorsichtig tastend, sucht Charles III. jetzt «für die Jahre, die mir bleiben», Schwerpunkte zu setzen, von denen er glaubt, dass sie auf Zustimmung bei einem Grossteil der Bevölkerung stossen. Bei seiner ersten Weihnachtsansprache etwa, vor fünf Monaten, brachte er ausser dem Klimawandel auch die Krise der hohen Lebenshaltungskosten auf der Insel zur Sprache.

Populär sucht sich der neue König auch zu geben, was die generellen «Betriebskosten» der Monarchie angeht. Das Kernteam der «arbeitenden Royals» hat er ja schon auf vier Personen – Charles, Camilla, William und Kate – reduziert, mit Prinz Edward und Prinzessin Anne als der flexibel einsetzbaren «Verstärkung» auf dem Spielfeld der Royal Family.

Die Klüfte in der Königsfamilie gehen tief

Was seinen rebellisch gewordenen Sohn Harry angeht, hat er sich bisher vorsichtig zurückgehalten und sich nicht zu zornigen Worten verleiten lassen. Dabei hat Harry ja die «Startphase» des neuen Königs in den letzten Monaten mit seinen Manövern, einer Autobiografie und einem Netflix-Dreiteiler, ganz schön sabotiert. Wie sich dieser familiäre Zwist in absehbarer Zeit beenden lassen soll, ist schwer zu sehen.

Die Klüfte in der Königsfamilie gehen tief. Daneben hat Charles Probleme, auch die «weitere Familie» der 14 Nationen zusammenzuhalten, deren König er ist. Von den karibischen Inseln bis nach Australien wächst der Widerstand gegen ein Staatsoberhaupt «so weit weg, in London» – oder gegen das Prinzip der Monarchie überhaupt. Auch Fragen zur historischen Verantwortung der Krone für Sklaverei und Sklavenhandel harren noch einer Antwort von höchster Warte. Charles hat signalisiert, dass er sich damit beschäftigen will.

An Arbeit wird es Charles III. jedenfalls nicht fehlen, wenn erst einmal das Krönungsgeläut verklungen ist und die Kronen weggepackt worden sind, nach den Feiern. Immerhin weiss der neue König, dass die Absicherung der Monarchie, nach 70 Jahren Wartezeit, nun seine ganz persönliche Aufgabe ist.

