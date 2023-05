Meistertitel im Visier – Diesmal lässt der BVB seine Fans nicht im Stich Borussia Dortmund nutzt den Patzer des FC Bayern, setzt sich an die Tabellenspitze und schafft damit letzte Restzweifel fort: Dieses Team kann deutscher Meister werden. Felix Haselsteiner

Die Steilvorlage ausgenutzt und nun in Jubelpose: Die Mannschaft von Borussia Dortmund nach dem 3:0-Sieg in Augsburg. Foto: Adam Pretty (Getty Images)

Spätestens als Felix Uduokhai in der 40. Minute vom Platz trottete, musste auch der Letzte verstanden haben, dass mehr Überzeugungsarbeit nicht mehr möglich war. Am Samstagabend hatte Borussia Dortmund bereits die grösste jemals in München verfertigte Einladungskarte zum Meistertitel erhalten, im eigenen Spiel am Sonntag legte Augsburgs Innenverteidiger nach nicht einmal einer ganzen Halbzeit mit einer Notbremse und einer vertretbaren Roten Karte nun den Füller daneben bereit. «Répondez s'il vous plaît», RSVP, bitte antworten Sie hier, sehr geehrter BVB, es gäbe eine Meisterschale zu vergeben.