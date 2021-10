Wiederholte Corona-Demo in Bern – Die Polizei griff diesmal härter durch Die Massnahmengegner kamen am Donnerstagabend nicht weit: Schon am Bahnhof kesselten Einsatzkräfte sie ein. Es gab 510 Wegweisungen und 24 Anzeigen. Calum MacKenzie , Pia Scheidegger

Die Polizei kesselte die Mitglieder der Demonstration beim Bahnhof Bern ein. Foto: Raphael Moser

An der jüngsten, erneut unbewilligten Kundgebung vom Donnerstagabend schritt die Polizei früher ein als bei der letzten Demo. In der Vorwoche waren die Demonstrierenden wiederholt zwischen Bahnhofplatz und Bundesgasse hin und her marschiert. Diesmal wurde der Grossteil der Massnahmengegnerinnen und -Gegner – insgesamt waren es einige Hundert – schon auf dem Bahnhofplatz von der Polizei umstellt und eingekesselt. Durch das frühe Eingreifen konnten die Einsatzkräfte den Protest weitgehend im Keim ersticken.

Ein kleiner Teil der Demonstrierenden blieb ausserhalb des Kordons und zog in Richtung Schanzenstrasse, bevor auch ihm der Weg abgeschnitten wurde. Etwas ratlos begab sich das Grüppchen zurück zum Bahnhofplatz, wo es die Polizisten ausschimpfte, welche die johlenden Demoteilnehmer im Kessel zu kontrollieren begannen.