50 Millionen Facebook-Konten betroffen

Facebook hat eine Sicherheitslücke aufgedeckt. Angreifer hätten diese ausgenützt. Sie erlaubte es ihnen, private Benutzerkonten zu übernehmen, berichtet der «Business Insider».

Das Sicherheitsproblem betreffe fast 50 Millionen Accounts, schrieb Facebook. «Wir nehmen das sehr ernst.»

Automatisch ausgeloggt

Mehr als 90 Millionen Nutzer wurden am Freitagmorgen automatisch aus ihren Konten ausgeloggt – als Sicherheitsmassnahme, wie die «New York Times» berichtet.

Die Lücke entdeckte Facebook Anfang Woche. Sie konnte inzwischen behoben werden, wie das Unternehmen mitteilt.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it’s because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2