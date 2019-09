Das iPad als zweiter Bildschirm – und wo Apple Flüche zensiert

Bislang hat Apple sowohl das iPhone als auch das iPad mit der gleichen Systemsoftware bedient. Das Betriebssystem iOS zeigt gewisse Verhaltensunterschiede, je nachdem, ob es auf dem Telefon oder dem Tablet läuft. Zum Beispiel können Anwender auf dem iPad zwei Apps nebeneinander platzieren. Beim iPhone geht das nicht.

Doch nun ist Apple dabei, die beiden Systemvarianten stärker auszudifferenzieren. Die iOS-Variante fürs iPad erhält einen eigenen Namen und heisst jetzt iPad OS. Apple scheint verstanden zu haben, dass die Entwickler das iPad nicht mehr bloss als grössere Variante des iPhones behandeln sollten, sondern als eigenständiges Gerät.

Das ist auch dringend nötig, denn Apple hat mit dem iPad Pro ein Problem: Denn so gut und leistungsfähig die Hardware auch ist: Die Software wird den Ansprüchen professioneller Anwender nicht gerecht. Es gibt bislang grosse Beschränkungen mit externen Speichermedien, Mäusen und anderen Geräten. Und die Apps sind beim Datenaustausch limitiert.

Die neuen Funktionen im Video.

Mit iPad OS, das wie das neue iOS die Versionsnummer 13 trägt, macht Apple den Anschluss von USB-Sticks und Festplatten möglich. Sogar eine Steuerung per Maus ist möglich. Und auch beim Homescreen sind Abnabelungsbemühungen im Gang:

Beim neuen Homescreen des iPads sind die Icons nicht mehr so gross und klobig. Dafür haben die Entwickler am linken Rand einen Bereich freigeräumt, in dem aktuelle App-Informationen immer sichtbar sind. Diese so­genannte «Heute»-Ansicht lässt sich beim iPhone vom linken Rand hereinwischen. Sie enthält die anstehenden Termine, Wetterprognosen, häufig genutzte Kontakte und den Titel, der gerade in der Musik-App läuft.

Kompakt-Tastatur

Eine iPad-exklusive Neuerung hat die Tastatur erfahren. Nebst der normalen, grossen Darstellung lässt sie sich auch in einer kompakten Darstellung anzeigen, die für die Einhand-Bedienung ausgelegt ist und die sich nach Belieben platzieren lässt. Um diese Tastatur anzuzeigen, tippen Sie etwas länger auf das Tastatursymbol in der rechten unteren Ecke und wählen «Schwebend» aus dem Menü.

Auf dieser kleinen Tastatur kann, genauso wie auf der normalen Tastatur des iPhones, mit Wischen geschrieben werden: Beim Tippen muss man die Finger nicht mehr anheben, sondern nur von Buchstabe zu Buchstabe bewegen. Auf diese Weise soll die einhändige Texteingabe vor allem auf den grossen Modellen einfacher werden. Bei dieser wischenden Texteingabe muss die Software Interpretationshilfe leisten. Und Tester haben fest­gestellt, dass das Betriebssystem Zensur übt: Es weigert sich, Flüche und Beschimpfungen entgegenzunehmen.

Die restlichen Neuerungen gibt es fürs iPhone und iPad gleichermassen. In den Einstellungen bei «Anzeige & Helligkeit» lässt sich der dunkle Modus einschalten. Mit ihm werden die hellen Elemente der Benutzeroberfläche dunkelgrau bis schwarz dargestellt. Das spart Batteriestrom und schont die Augen, wenn das Gerät bei wenig Licht benutzt wird. Der dunkle Modus lässt sich manuell oder aber zeitgesteuert ein- und ausschalten.

Die Bearbeitungsfunktionen in der Foto-App sind nun übersichtlicher geworden. Bemerkenswert ist, dass sich alle Operationen nicht nur auf stehende Bilder, sondern auch auf Videos anwenden lassen. Es ist nun möglich, Clips zu beschneiden und zu drehen. Aufnahmen in der falschen Lage gehören der Vergangenheit an.

Detailverbesserungen beim iPhone

Apple hat schliesslich auch viele Detailverbesserungen angebracht: Im Kontrollzentrum (das bei iPhones mit Home-Knopf mit einer Wischgeste von unten, bei iPhones ohne von rechts oben geöffnet wird) kann man nun direkt ein bestimmtes WLAN-Netz oder Bluetooth-Gerät auswählen: Dazu drückt man erst lange auf den Bereich mit den Verbindungen und dann wiederum lange auf den WLAN- bzw. Bluetooth-Knopf.

Und auch das ist nützlich: Das Betriebssystem zeigt von Zeit zu Zeit an, wenn eine App eine Ortsbestimmung durchgeführt hat. Man sieht, wie oft welche Standorte ermittelt werden. Anhand dieser Angabe lässt sich feststellen, wenn eine App ein übertriebenes Interesse an den Geodaten zeigt.

Wie immer stellt sich die Frage: Soll man das Update sofort installieren – oder zuwarten?

Typischerweise gibt es nach einem Versionssprung kleinere und manchmal auch grössere Probleme. Häufig hält der Akku nicht mehr so lange durch, und auch Abstürze treten auf.

Darum lautet die Empfehlung wie immer: Vorsichtige warten ab – Ungeduldige aktualisieren auf eigene Gefahr. Wir haben bei unseren Tests keine groben Fehler festgestellt. Reibungslos lief die Testphase jedoch nicht: Apple musste Funktionen zurückziehen. Vorerst gestoppt wurde die Möglichkeit, in der iCloud gespeicherte Ordner mit anderen Leuten zu teilen.

Eine weitere Frage ist, welche Geräte das Update erhalten. Bei Updaterunden fallen ältere Modelle unter den Tisch, wenn ihre Hardware nicht in der Lage ist, die neue Software mit akzeptabler Leistung auszuführen. Ausserdem steckt Apple traditionell nicht allzu viel Energie in die Rückwärtskompatibilität, sprich in die Anpassung neuer Software an alte Geräte.

Allerdings werden beim Update dieses Jahr nur relativ alte Modelle ausgeschlossen, namentlich das iPhone 5s und das iPhone 6 und 6 Plus. Die Modelle ab iPhone SE und 6S und 6S Plus sind dabei. Beim iPad werden die Modelle ab iPad Air 2 beliefert.

Update: Gestern an der Apple-Veranstaltung wurde auch der Veröffentlichungstermin bekannt: iOS 13 wird in gut einer Woche, am 19. September, zum Download angeboten.