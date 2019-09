Diese Verbesserungen bringt die neue Software für iPhone und iPad

Jedes Jahr im Herbst aktualisiert Apple die Software für iPhone, iPad und Mac-Computer. Demnächst ist es wieder so weit. Das Update wird vermutlich noch diese Woche erscheinen. Die grösste Neuerung ist, dass das iPad eine eigene Betriebssystemvariante namens iPad OS erhält. Bis anhin war iOS fürs iPhone und iPad zuständig – und ist es dem Telefon vorbehalten.

Eine augenfällige Neuerung betrifft denn auch nur Apples Tablet: iPad OS 13 bringt einen überarbeitete Homescreen, der weniger klobige Icons und ein vielfältigeres Informationsangebot bereithält. Wir stellen diesen Homescreen im Video vor – plus sechs weitere Neuerungen, die auch in iOS 13 enthalten sind. Das ist die neue Betriebssystemversion fürs iPhone.

Sofort updaten – oder zuwarten?

Wie immer stellt sich die Frage: Soll man das Update sofort installieren – oder ist es sinnvoll, noch etwas zuzuwarten? Typischerweise gibt es nach einem Versionssprung noch viele kleinere und manchmal auch grössere Probleme. Häufig hält der Akku nicht mehr so lange durch, und auch Abstürze können noch auftreten.

Darum lautet die Empfehlung auch dieses Mal: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wartet noch ab, bis Apple ein, zwei Nachbesserungen abgeliefert hat. Doch wer ungeduldig ist, kann sich das Update auch sogleich besorgen: Wir haben bei unseren Tests keine gravierenden Fehler festgestellt, die die Nutzung verunmöglichen würden.

Welche Geräte sind dabei?

Eine weitere Frage ist, welche Geräte das Update erhalten. Bei Updaterunden fallen ältere Modelle unter den Tisch, wenn ihre Hardware nicht in der Lage ist, die neue Software mit akzeptabler Leistung auszuführen. Ausserdem steckt Apple traditionell nicht allzu viel Energie in die Rückwärtskompatibilität, d.h. in die Anpassung neuer Software an alte Geräte.

Allerdings werden beim Update dieses Jahr nur relativ alte Modelle ausgeschlossen, namentlich das iPhone 5s und das iPhone 6 und 6 Plus. Die Modelle ab iPhone SE und 6S und 6S Plus sind dabei. Beim iPad werden die Modelle ab iPad Air 2 beliefert. Eine ausführliche Liste gibt es zum Beispiel hier.