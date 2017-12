Elektroschrott als Datenfalle

Geschlossener Elektroschrott-Kreislauf: Entsorgung via Swico

Daten auf Altgeräten sollte man löschen. Doch auch wenn dies unterbleibt, sollte das Recycling sicher sein.

Was passiert, wenn man das Altgerät entsorgt, ohne die Daten gelöscht zu haben? Auch in diesem Fall wird man es, wenn man korrekt handelt, an Verkaufsstellen oder in einem Entsorgungshof zurückgeben. Damit gelangt es in den Recycling-Kreislauf des Wirtschaftsverbands für die digitale Schweiz (Swico).



Innerhalb dieses Kreislaufs werden Daten auf Altgeräten letztlich auch zerstört. Aber erst am Ende der Kette, nachdem die Geräte in ihre Einzelteile zerlegt und die Rohstoffe daraus separiert und wiedergewonnen sind. Die Daten auf Altgeräten werden also nicht bereits nach der Abgabe in einem separaten Arbeitsschritt gelöscht. «Für die Datenlöschung ist grundsätzlich die Person zuständig, welche Altgeräte abgibt», sagt Swico-Geschäftsführer Jean-Marc Hensch auf Anfrage.



Selbst wenn man die Daten vor der Abgabe des Altgeräts nicht oder nur ungenügend gelöscht hat, sollten diese nicht in unbefugte Hände gelangen, denn der Kreislauf der Swico ist als geschlossenes System konzipiert. «Allen, die an der Recycling-Kette beteiligt sind, ist es untersagt, sich an den Daten zu schaffen zu machen», sagt Hensch. Das gelte für die Daten im Gerät, aber auch für solche darauf, zum Beispiel für Strichcodes auf Aufklebern. Zudem besteht die Pflicht, die Altgeräte vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie müssen etwa separat in verschliessbaren Behältern aufbewahrt werden.



Werden diese Regeln verletzt, drohen, so Hensch, «hohe Konventionalstrafen von bis zu 100'000 Franken». Doch wie wird dies kontrolliert? Immerhin können Elektrogeräte in der Schweiz an knapp 7000 Stellen abgegeben werden. Das dichte Netz ist für das Recycling ein enormer Vorteil, aber es bedeutet auch, dass sehr viele Verkaufsläden und Personen involviert sind.



Die Swico kontrolliert stichprobenweise, mit sogenannten Audits, ob die Regeln eingehalten werden. «Es kommt vor, dass wir Verbesserungsbedarf feststellen und anmahnen», sagt Hensch. Etwa, wenn ein Container nicht richtig geschlossen oder ein Zaun undicht ist. «Bisher haben wir aber noch keinen Regelverstoss festgestellt, der zu einer Konventionalstrafe führte.»



Die beteiligten Recyclingbetriebe wiederum, auch solche im Ausland, werden von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (Empa) kontrolliert.

Swico setzt verdeckte Agenten ein.



Hensch weiss bloss von einem Fall, wo Daten von einem entsorgten Laptop gestohlen wurden. «Die polizeilichen Ermittlungen zeigten dann aber, dass dieser nicht aus dem Swico-Kreislauf stammte.» Dennoch tauchen immer wieder Verdächtigungen auf. «Wir klären das jeweils ab, bisher stellten sich diese als blosse Behauptungen heraus», sagt Hensch.



Gleichzeitig hat die Swico ihre Kontrolltätigkeit ausgebaut. So führt sie bei Meldungen von Dritten seit letztem Jahr «Mistery Shoppings» durch: Verdeckte Agenten versuchen, bei Sammelstellen schwarz Altgeräte zu kaufen. Denn Altgeräte im Swico-Kreislauf dürfen keinesfalls verkauft oder zum privaten Gebrauch entnommen werden, sondern müssen in jedem Fall entsorgt werden. Ergebnis der verdeckten Ermittlung? «Es gibt bisher nur pendente Fälle», sagt Hensch, «deshalb kann ich mich dazu momentan nicht äussern.» (st)