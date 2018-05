Kaufen Sie noch oder streamen Sie schon?

Cloud-Speicher und Streaming

Auf diese Dienste möchte unser Redaktor nicht mehr verzichten müssen.



Office 365 (69.95 Fr. pro Jahr):

Ursprünglich habe ich das Microsoft-Abo abgeschlossen, weil ich die Programme Word, Excel und so weiter wollte. Inzwischen nutze ich die Programme kaum noch. Was ich aber sehr fleissig nutze, ist der im Abo inkludierte Onedrive-Cloudspeicher. Nur schon für den lohnt sich das Abo. Bei der Konkurrenz kostet 1 Terabyte mehr, und das Microsoft-Angebot harmoniert mit allen Plattformen vorzüglich. Ich sichere dort alle Fotos in voller Auflösung.



Ulysses (37 Fr. pro Jahr):

Die Schreib-App war einst meine teuerste iPad-App. Ulysses kostete mich damals 25 Franken. Inzwischen haben die Entwickler auf ein Abomodell um­gestellt. Als Nutzer der ersten Stunde ­bezahle ich pro Jahr 37 Franken. Neunutzer zahlen 49 Franken im Jahr oder 7 Franken pro Monat. Das ist unbestritten teuer. Aber ich liebe diese Schreib-App. Nahezu alle Artikel schreibe ich darin. Im Abo ist übrigens auch eine App für den Mac inbegriffen. Mangels Mac nützt mir die allerdings nichts.



Spotify (19.90 Fr. pro Monat):

Wir haben das teuerste Spotify-Abo. So können ich, meine Frau und die Schwiegereltern parallel und ohne Werbung Musik hören. Obwohl unser Abo letztes Jahr gehackt wurde, sind wir weiterhin bei Spotify. Wir würden zwar gerne zu Apple Music wechseln, aber solange man nicht alle Playlists und Statistiken mitnehmen kann, bleiben wir beim schwedischen Marktführer.



Netflix (15.90 Fr. pro Monat):

Seit wir unser Netflix-Abo haben, schauen wir nur noch bei Grossereignissen normales TV (gratis per Zattoo). Auch das Herunterladen von Filmen und Serien ist damit weitestgehend überflüssig geworden. Das Netflix-Angebot ist für uns mehr als ausreichend.



iCloud (200 GB, 3 Fr. pro Monat):

Jahr für Jahr bröckelt mein Widerstand gegen Apples-Speicher-Abos. Erst gab ich nach und schloss das 1-Franken- Abo ab. Inzwischen bin ich auf dem nächst grösseren. Der Komfort, das Gerät für Backups nicht an einen Laptop anschliessen zu müssen, ist mir das alleweil wert. Aber für meine Fotos reicht der Speicher hinten und vorne nicht. Die sichere ich bei Onedrive und Google.



Google Drive:

Bei den Recherchen für diesen Artikel ist mir aufgefallen, dass mein Google-Abo diesen Februar zusammen mit der hinterlegten Kreditkarte abgelaufen ist. Abgeschlossen hatte ich es vor Jahren, als mein Gmail-Konto die Limite zu sprengen drohte. Inzwischen wurden die ­Limiten heraufgesetzt, und die Gratis- Variante reicht offensichtlich.



Squarespace (140 CHF pro Jahr):

Seit bald einem Jahr habe ich einen kleinen Blog. Ich nenne ihn mein offenes Notizbuch. In erster Linie nutze ich das Zeipad, so heisst der Blog, um zu experimentieren und mein Englisch à jour zu halten. Im Hintergrund nutze ich Squarespace. Der Dienst erlaubt es Laien wie mir ohne viel Aufwand eine schöne Webseite zu machen. Billig ist das nicht. Aber die Bedienung ist so gut und bequem, dass ich gerne ein Auge zudrücke. (zei)