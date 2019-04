So klappt es (nicht) mit dem papierlosen Büro

Tipps und Tricks

Zwei Methoden fürs papierlose Büro zu Hause

Dokumente digitalisieren

Das iPhone kann inzwischen schon von Haus aus via Kamera Briefe und Dokumente einlesen und für die digitale Ablage aufbereiten – inklusive Texterkennung, damit die Ablage durchsuchbar ist. In der Notiz-App tippen Sie auf das Plus-Symbol und wählt den Befehl «Dokumente scannen». Auch die Google-Docs-App erstellt digitale Dokumente ab Kamera. Und es gibt spezialisierte Apps, zum Beispiel Scanbot oder Adobe Scan. Beide existieren fürs iPhone und Android. Sie lesen auch mehrseitige Dokumente zügig ein und wandeln sie ins PDF-Format um. Wenn Sie die Dokumente auf eine dunkle Unterlage legen, werden die Seitenränder besser erkannt.



Ein spezialisierter Dokumentenscanner kann mittels Einzug mehrere Blätter aufs Mal einlesen und zum Teil sogar Hinter- und Vorderseite aufs Mal digitalisieren. Flachbettscanner liefern eine gute Qualität, weil die Dokumente flachgedrückt und ohne Falz und Wellen abgebildet werden



Digital unterschreiben.

Am iPhone lassen sich Dokumente leicht mit einer digitalen Signatur versehen. Dazu öffnet man die PDF-Datei in der Mail- oder Nachrichten-App, tippt das Stift-Symbol rechts oben an und dann das Plus-Symbol in der rechten unteren Ecke. Über das Menü wählt man «Unterschrift», die dann am Bildschirm gezeichnet und eingefügt wird. Unterschriften werden für die Wiederverwendung abgespeichert.



Für Android bietet sich eine App wie Adobe Fill & Sign an. Bei Windows benötigt man Adobe Reader: Dort sitzt der Befehl im Menü «Anzeige > Werkzeuge > Ausfüllen und unterschreiben».



Beim Mac lassen sich PDF-Dokumente über die Vorschau öffnen und mit Unterschriften versehen. Die kann man am Trackpad zeichnen, doch besser dürfte sein, eine Unterschrift auf Papier einzuscannen. Das lässt sich auch über die Kamera des Computers ausführen. (schü)