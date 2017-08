Wehe, wenn die Killer-Roboter losgelassen

Das Kino hat bereits mehr als eine Vorlage für diese Horrorvision hervorgebracht: Roboter liefern sich auf der Erde einen erbitterten Krieg, die Menschen sind der Übermacht der Maschinen ausgeliefert und können dem zerstörerischen Treiben nur noch machtlos zusehen. Experten für künstliche Intelligenz warnen nun davor, dass dieses düstere Szenario dereinst Realität werden könnte.

In einem öffentlichen Brief warnen 116 Wissenschaftler und Vertreter von Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, vor den Gefahren, die durch Killer-Roboter entstehen können. Sie fordern daher die Vereinten Nationen auf, sich für ein Verbot von autonomen Waffen einzusetzen. Zu den ersten Unterzeichnern des Schreibens gehören Tesla-Chef Elon Musk und Google-Deepmind-Mitgründer Mustafa Suleyman.

Mitunterzeichner ist auch der deutsche Informatikprofessor Jürgen Schmidhuber. Er ist Co-Direktor des Schweizer Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz IDSIA in der Nähe von Lugano. Schmidhuber gilt als einer der wichtigsten Vordenker bei dem Thema. Er eckt aber mit kontroversen Thesen in der Forschergemeinde immer wieder an. Dafür ist er als Interviewpartner in den Medien gefragt. So sagte er jüngst dem britischen «Guardian», dass die Roboter dem Menschen dereinst so viel Aufmerksamkeit schenken würden wie die Menschen den Ameisen.

UNO-Debatte wurde verschoben

Die UNO startete vor wenigen Monaten eine Debatte zum Verbot von autonomen Waffentypen. Dazu gehören etwa selbstständige Drohnen oder autonome Panzer. Um ihre Verbreitung einzuschränken, soll die entsprechende UNO-Konvention angepasst werden. Ein baldiger Entscheid ist aber nicht zu erwarten, ein entsprechendes Treffen hätte in diesen Tagen stattfinden sollen, wurde auf Ende des Jahres vertagt. Wann die Gespräche wieder aufgenommen werden, ist derzeit noch unklar. Die Forscher wollen nun mit ihrem Brief auf die Wichtigkeit dieser Diskussion hinweisen und fordern ein baldiges und verbindliches Verbot der gefährlichen Waffentypen durch die Vereinten Nationen.

Im Schreiben heisst es: Einmal entwickelt, können diese Waffen bewaffnete Konflikte in einer bisher noch nicht bekannten Grösse ermöglichen und sich mit einem Tempo entwickeln, das die Menschheit nicht nachvollziehen kann. Diese Waffen würden den Terror begünstigen, indem sie von Despoten und Terroristen gegen Unschuldige eingesetzt werden können. Die Waffen könnten manipuliert und missbraucht werden. «Es bleibt nicht viel Zeit, um zu handeln», so die Autoren. «Wenn die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet ist, wird es schwierig sein, sie wieder zu schliessen.»

Der zweite Aufruf

Toby Walsh, Professor für künstliche Intelligenz in Sydney, ist eine der treibenden Kräfte hinter dem öffentlichen Aufruf. Er sagt: «Fast jede Technologie kann auf eine gute und eine schlechte Art und Weise eingesetzt werden, das gilt auch für die künstliche Intelligenz.» Sie könne dabei helfen, dringende Probleme wie den Kampf gegen Armut voranzubringen oder auch die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Doch dieselbe Technologie könne auch dazu dienen, um mit autonomen Waffen Kriege zu führen.

Prof @TobyWalsh has collected signatures from 116 company directors in 26 countries urging ban on autonomous weapons https://t.co/YBV1t4gZ2Z pic.twitter.com/rGSaMc2lxK — Stop Killer Robots (@BanKillerRobots) 20. August 2017

Es ist bereits der zweite Brief zu diesem Thema, der von Musk angestossen wurde. Vor zwei Jahren lief schon eine Petition, die verbindliche Regeln für den Umgang mit der künstlichen Intelligenz forderte. Zu den prominenten Mitautoren zählte damals Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Das damalige Schreiben wurde von mehr als 8000 Personen unterzeichnet, viele davon Experten für Computertechnologie – darunter auch einige der ETH und der Uni Zürich. (Tages-Anzeiger)