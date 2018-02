Wenn Apple-Manager aus dem Nähkästchen plaudern

Apple-Manger sind ein verschwiegener Zirkel – bis sie das Unternehmen wechseln und die strengen Regeln nicht mehr gelten. So konnte man von ehemaligen Mitarbeitern schon zahlreiche Details etwa über die Entstehung des iPhones erfahren.

Auf Twitter hat nun Bethany Bongiorno, eine ehemalige Apple-Managerin im Rang eines Software Engineering Director, ein paar Anekdoten rund um die Entstehung und Präsentation des ersten iPads publiziert.

i joined the iPhone team in the fall of 2008, as an iPhone software EPM, but was soon asked to lead the software project management efforts for a new device. which i later learned was a tablet... — Bethany Bongiorno (@bella_bongiorno) January 27, 2018

Das ist typisch Apple. Wenn man Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern verfolgt, hört man solche und ähnliche Geschichten immer wieder. Nicht selten lässt das Unternehmen demnach Mitarbeiter im Unklaren, woran sie genau arbeiten. Erst später – manchmal gar erst bei der Präsentation – realisieren sie, an welchem Projekt sie beteiligt waren.

(1) steve carefully chose the le corbusier chair that was used for the event. there was a sea of LC2 armchairs and each was carried out so he could inspect it in the stage lighting. did it have the right coloring? was there wear in the right places? did it have the right sit? — Bethany Bongiorno (@bella_bongiorno) January 27, 2018

Dass Steve Jobs ein Perfektionist war, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Da passt die Geschichte gut ins Bild, dass er sich mehrere Corbusier-Sessel vorführen liess. Den Sessel, für den er sich schliesslich entschieden hat, sieht man in diesem Video der Präsentation des ersten iPads von 2010.

(2) when the third party developers were brought in a few weeks before the event, they were told they were only flying in for the day for a meeting. when they found out they would be stuck there for weeks, we had to take them to target to get more clothes and other necessities. — Bethany Bongiorno (@bella_bongiorno) January 27, 2018

(3) the third party devs were escorted and monitored at all times. we all signed up for shifts, even on the weekends. they weren’t able to bring their phones into their workroom, or use wifi, and the ipads were hidden in stealth cases so they couldn’t see the ID before the event. — Bethany Bongiorno (@bella_bongiorno) January 27, 2018

Geheimniskrämerei gehört bei Apple zum Geschäftsmodell. Das Unternehmen betreibt grossen Aufwand, um die eigenen Geheimnisse und Neuheiten zu schützen. Was Apple alles unternimmt, kam letzten Sommer unfreiwillig ans Tageslicht als just jene Präsentation, die Mitarbeiter auf die Geheimhaltung einschwören sollte, an die Medien gelangte. Die Anekdote von Bethany Bongiorno passt da bestens ins Bild. Entwickler anderer Firmen mussten im Vorfeld der Präsentation des ersten iPads in Cupertino bleiben und konnten nur unter strengen Auflagen und Kontrollen ihre Apps vorbereiten. Dass sie sich das bieten liessen, zeigt, welche Hoffnungen sie und vor allem ihre Auftraggeber in das damals nur aus Spekulationen bekannte Apple-Tablet steckten.

(4) at one point steve wanted to turn UIKit elements orange. not just any orange, he wanted a particular orange from the button on a certain old sony remote. we got a bunch of remotes from sony with orange buttons to try and find the right one. in the end, steve hated it. — Bethany Bongiorno (@bella_bongiorno) January 27, 2018

Steve Jobs Schwäche für Sony-Design und -Produkte ist gut dokumentiert. Dass er für ein Software-Element ausgerechnet das Orange einer alten Sony-Fernbedienung wollte, sein Team mehrere Fernbedienungen auftrieb und er die fertige Lösung dann doch nicht mochte, lässt einen aber doch ein bisschen schmunzeln.

