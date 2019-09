So schlagen Sie Ihrem Admin ein Schnippchen

Kleine Tricks, um Beschränkungen am PC zu umschiffen

Tricks und Methoden, um sich gegen übertriebene Gängelungen zu wehren

Installationssperren

Typischerweise darf in einem Unternehmen nur der IT-Administrator Programme installieren. Denn klar: Programme aus ungeprüften Quellen stellen ein ­enormes Sicherheitsrisiko dar. Doch es gibt mehrere Auswege, wenn einem am Büro-PC eine wichtige Anwendung fehlt. Der Microsoft Store ist meist nicht gesperrt, da der Store eine ­deutlich höhere Sicherheit bietet als das freie Web. Die Portable Apps sind angepasste Versionen, die ohne Installation laufen und daher selbst mit eingeschränkten Nutzerrechten ausführbar ­­sind. Dem IT-Administrator sind sie trotzdem ein Dorn im Auge.

Darum weichen Sie auf Web-Apps aus: Das sind Anwendungen, die im Browser ausgeführt werden und keine Installation brauchen.

Mit denen ist sehr viel möglich: ob Office (von Microsoft oder Google), die Bildbearbeitung Polarr oder der PDF-Editor PDF Bob (hier besprochen).



Das grösste Problem an diesem Weg: Es ist schwierig, gute ­Web-Apps zu finden. Die beste Anlaufstelle ist Alternativeto.net. Geben Sie dort die App an, die Ihnen nicht zur Verfügung steht, und grenzen Sie die Resultate nach «Web/Online» ein.



Geblockte Websites

Viele Unternehmen blockieren Websites, manchmal auch breit nach allen Kategorien, die ­potenziell vom Arbeiten ablenken könnten. Da kann es auch ­passieren, dass eine Website nicht erreichbar ist, die für die eigent­liche Arbeit hilfreich wäre.

In so einem Fall sollte man den Administrator bitten, die Sperre aufzuheben. Der einfachere und schnellere Weg ist natürlich, das eigene Smartphone zu ­verwenden.



Die Geheimkräfte des Browsers

Immer mehr Aufgaben erledigen wir im Browser – und das hilft am Arbeitsplatz. Den Browser dürfen wir (meistens) nach unserem Gusto konfigurieren. Es ist ­möglich, die Synchronisation einzurichten und Lesezeichen, Chronik und Passwörter mit privaten Geräten zu teilen.

Wenn der Administrator Erweiterungen zulässt, dann helfen diese dabei, so zu arbeiten, wie man möchte: Es gibt Erweiterungen für fast alles: Notizen, To-do-Listen, Erinnerungen oder die Zeiterfassung. (schü)