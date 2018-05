Warum Sie sich über die vielen Datenschutz-Mails freuen sollen

Wer dieser Tage im Internet unterwegs ist (und wer ist das nicht), dem dürften zwei Sachen nicht entgangen sein:

1. Das E-Mail-Postfach ist voll von Meldungen zu neuen Datenschutzbestimmungen und auch jede App weist auf neue Datenschutzregeln und -funktionen hin.

2. In den sozialen Medien wimmelt es von Witzen und vor allem Ärger-Bekundungen rund um diese Ankündigungen.

Zugegeben, auch ich lese bei keinem dieser Mails mehr als die Betreffzeile. Und ja, ich klicke die Warnungen in den Apps beiläufig weg.

Trotzdem freue ich mich über jede dieser E-Mails und jede dieser Warnungen.

Das neue Gesetz

Der Grund für diese Warnungen ist das heute in Kraft tretende europäische Datenschutzgesetz (genauer: Datenschutz-Grundverordnung, kurz: DSGVO oder englisch: GDPR).

Wie jedes Gesetz hat es Vor- und Nachteile. Zum einen haben wir künftig mehr Kontrolle über unsere Daten. Der Kollege Schüssler erklärt, wies geht:

Andererseits haben gerade kleine Unternehmen ohne grosse Rechtsabteilungen mehr Aufwand. Und ja, es wird in den ersten Jahren Komplikationen und Schwierigkeiten geben.

Weltweit statt nur lokal

Trotzdem überwiegt für uns Konsumenten das Positive. Aber nicht nur hierzulande. Das Beste am neuen Datenschutzgesetz ist, dass es dazu führt, dass die kundenfreundlichen Neuerungen nicht nur in der EU oder in Europa, sondern je nach Firma und Konzern gleich in weiteren Regionen oder gar weltweit eingeführt werden.

Und da behaupte noch jemand, man sei dem Willen der amerikanischen Techgiganten hilflos ausgeliefert. Wenn man es richtig anstellt, hören die sehr wohl zu und passen ihre Praktiken an.

Mit jeder E-Mail und jeder Datenschutz-Einblendung wird man daran erinnert. Und darum freue ich mich über jede einzelne.

Umfrage Wie halten Sie es mit den vielen Mails und Warnungen rund um das neue Datenschutzgesetz? Mich nervts

Mich freuts

Mir ist es noch gar nicht aufgefallen

Ich habe keine Warnungen und Mails bekommen

Abstimmen



