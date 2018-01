Ein Franken für eine banale Erkenntnis

Natürlich gibt es allerlei Websites und mobile Apps, die die menschliche Neugier gegen Geld befriedigen: Man bezahlt für Journalismus, für Pornografie, für Lernprogramme, für Podcasts. Aber würden Sie einen Franken ausgeben, um zu sehen, wer schon einen Franken bezahlt hat? Ein Projekt des Schweizers Ben Rüegg reduziert diese Neugierde so sehr, dass es zum sozialen Experiment wird.

Es funktioniert auch deshalb, weil der Mechanismus denkbar einfach ist: Man kann auf der Website 1franken.ch wirklich nur zahlen, um eine Zahl gezeigt zu bekommen. Zwei Stunden habe es gedauert, bis die Website aufgesetzt war: die Startseite, die «gluschtig» macht (natürlich mit Gif), die Bezahlschnittstelle, die Seite, die die Zahl der Vorgänger anzeigt. Eine Sharing-Funktion für Facebook, und fertig.

Die Neugier ist grösser als der Verstand

Wie viele es genau sind, sei an dieser Stelle nicht verraten, aber es handelt sich um eine Zahl im dreistelligen Bereich. So wenige, dass man fast ein bisschen enttäuscht ist. Obwohl man – dem gesunden Menschenverstand folgend – wohl eher froh sein sollte, dass nicht noch mehr auf das hereingefallen sind, was man mit böser Zunge einen Nepp nennen könnte. Das gesteht auch der Initiant ein: «Es sind jede Woche ein paar, bei denen die Neugier grösser ist als der Kopf», sagt Rüegg. Und darum geht es: Man hat ja aus freien Stücken zum Portemonnaie gegriffen. Die Website ist seit gut drei Monaten am Netz.

Der Initiator des Online-Experiments ist selbst erstaunt, dass es Besucher gibt, die zahlen: «Total verrückt eigentlich. Vor allem wollte ich das mit Schweizern ausprobieren, die ja sonst eigentlich nicht gern ihre Kreditkarte zücken.» Die Idee hätten schon andere vor ihm gehabt, aber eben nicht in der Schweiz.

Reich werden mit der Neugier?

Leicht verdientes Geld, möchte man meinen. Doch geht es wirklich darum? Rüegg, ehemals bei «Blick» und «20 Minuten» tätig und jetzt Freischaffender, hat offensichtlich ein Interesse daran, wie der Mensch mit seinem digitalen Umfeld interagiert und welche Anreize man schaffen kann, damit man in eine Interaktion tritt – oder wie hier eben eine Transaktion abschliesst.

Reich wird der 35-Jährige, der zwischen Zürich und Berlin pendelt, mit seiner Website allerdings nicht. Ein Drittel des Frankens geht an die Kreditkartenfirma. Von dem, was übrig bleibt, leistet er sich mal einen Restaurantbesuch und finanziert sein anderes Baby, das Like-O-Meter, quer.

Die Website, die Instagram-Nutzung analysiert, passt ins Bild. Im Zeitalter der Influencer, also derjenigen, die auf den sozialen Medien ganz auffällig unauffällig mit schönen Bildchen und Videos Produkte bewerben, ist Aufmerksamkeit eine harte Währung. Das Like-O-Meter will diese Währung messbar machen und analysieren helfen. Denn: Wer den Mechanismus raus hat, sitzt an potenziell einflussreichen Hebeln.

Auch darum dürfte es – ganz nebenbei – bei Rüeggs 1-Franken-Projekt gehen. Herauszufinden, wie man Menschen dazu bringt, etwas zu tun. Und vielleicht löst es beim Teilnehmer ja noch den Denkprozess aus: War es das jetzt wert? (Tages-Anzeiger)